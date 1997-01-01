Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Добавить
RU Новости
O <- TOP5 <-
*Дебютный альбом RUBICON доступен для прослушивания [24]
*Новый альбом группы ЭПИДЕМИЯ доступен для прослушивания [23]
*Группа НАТИСК объявила о распаде [2]
*Музыканты KING CRIMSON, MARILLION, DREAM THEATER на сольном альбоме кл... [2]
*Концертное видео JINJER [2]
[= ||| все новости группы



*Harmony in Grotesque*



7 мар 2018 : 		 Новая песня HARMONY IN GROTESQUE

27 окт 2016 : 		 Новый ЕР HARMONY IN GROTESQUE доступен для прослушивания

| - |
|||| сегодня

Новая песня HARMONY IN GROTESQUE

*
zoom
*
* *
"Infected", новая песня группы HARMONY IN GROTESQUE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из грядущего альбома выход которого запланирован на весну/лето.

Группа прокомментировала выход сингла: "Композиция "Infected" стала в своё время неким мостом, связующим звеном и визитной карточкой перехода старого и дремучего Harmony in Grotesque в новый и неизведанный. Можете расценивать сей трек как сингл с долгожданного третьего альбома, что уже записан и грядёт, а можете — как некий миниаудиопрезент к нашему 20(!)-летию, что случается именно сегодня".




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 97

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Therion Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом