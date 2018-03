сегодня



Новая песня HARMONY IN GROTESQUE "Infected", новая песня группы HARMONY IN GROTESQUE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из грядущего альбома выход которого запланирован на весну/лето.



Группа прокомментировала выход сингла: "Композиция "Infected" стала в своё время неким мостом, связующим звеном и визитной карточкой перехода старого и дремучего Harmony in Grotesque в новый и неизведанный. Можете расценивать сей трек как сингл с долгожданного третьего альбома, что уже записан и грядёт, а можете — как некий миниаудиопрезент к нашему 20(!)-летию, что случается именно сегодня".

Infected by Harmony In Grotesque





+1 -0









просмотров: 97