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Новая песня HARMONY IN GROTESQUE
"Infected", новая песня группы HARMONY IN GROTESQUE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из грядущего альбома выход которого запланирован на весну/лето.
Группа прокомментировала выход сингла: "Композиция "Infected" стала в своё время неким мостом, связующим звеном и визитной карточкой перехода старого и дремучего Harmony in Grotesque в новый и неизведанный. Можете расценивать сей трек как сингл с долгожданного третьего альбома, что уже записан и грядёт, а можете — как некий миниаудиопрезент к нашему 20(!)-летию, что случается именно сегодня".
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