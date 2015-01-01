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Новый альбом группы АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ доступен для прослушивания "Герои тёмных улиц", новый альбом группы АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ, доступен для прослушивания ниже. В качестве гостей в записи материала принимали участие Евгений Егоров и Юрия Мелисов (группа ЭПИДЕМИЯ), Блондинка Ксю, Олег Жиляков (CATHARSIS), Андрея Лобашёв и Павел Жданович (ex-ARIDA VORTEX), а также бывшие музыканты групп КОРОЛЬ И ШУТ и КНЯZZ.



Трек-лист:



1. Коллекционер

Lead Guitar – Павел Жданович (ex-Arida Vortex)



2. Странный шум

Lead Guitar – Павел Жданович



3. Просто ветер

Lead Guitar – Юрий Мелисов (группа "Эпидемия")

Vocals – Евгений Егоров (группа "Эпидемия", мюзикл "Последнее испытание")



4. Письмо

Lead Guitar – Павел Жданович

Vocals – Блондинка Ксю



5. Рогатый

Bass – Сергей Захаров (экс-"Король и Шут")

Lead Guitar – Павел Жданович

Vocals – Андрей Лобашёв (ex-Arida Vortex)



6. Ученик чародея

Lead Guitar – Павел Жданович



7. Оправдание судьбы

Lead Guitar – Юрий Мелисов

Vocals – Евгений Егоров



8. Таверна «Пьяная семёрка»

Drums – Павел Лохнин (ex-КняZz)



9. Сердце матери



10. Райские врата

Lead Guitar – Павел Жданович

Vocals – Олег Жиляков (группа Catharsis)



11. Просто ветер (Live)

Lead Guitar – Юрий Мелисов

Vocals – Евгений Егоров



12. Художник (Live)

Lead Guitar – Юрий Мелисов

Vocals – Евгений Егоров







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