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Новый альбом группы АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ доступен для прослушивания

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"Герои тёмных улиц", новый альбом группы АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ, доступен для прослушивания ниже. В качестве гостей в записи материала принимали участие Евгений Егоров и Юрия Мелисов (группа ЭПИДЕМИЯ), Блондинка Ксю, Олег Жиляков (CATHARSIS), Андрея Лобашёв и Павел Жданович (ex-ARIDA VORTEX), а также бывшие музыканты групп КОРОЛЬ И ШУТ и КНЯZZ.

Трек-лист:

1. Коллекционер
Lead Guitar – Павел Жданович (ex-Arida Vortex)

2. Странный шум
Lead Guitar – Павел Жданович

3. Просто ветер
Lead Guitar – Юрий Мелисов (группа "Эпидемия")
Vocals – Евгений Егоров (группа "Эпидемия", мюзикл "Последнее испытание")

4. Письмо
Lead Guitar – Павел Жданович
Vocals – Блондинка Ксю

5. Рогатый
Bass – Сергей Захаров (экс-"Король и Шут")
Lead Guitar – Павел Жданович
Vocals – Андрей Лобашёв (ex-Arida Vortex)

6. Ученик чародея
Lead Guitar – Павел Жданович

7. Оправдание судьбы
Lead Guitar – Юрий Мелисов
Vocals – Евгений Егоров

8. Таверна «Пьяная семёрка»
Drums – Павел Лохнин (ex-КняZz)

9. Сердце матери

10. Райские врата
Lead Guitar – Павел Жданович
Vocals – Олег Жиляков (группа Catharsis)

11. Просто ветер (Live)
Lead Guitar – Юрий Мелисов
Vocals – Евгений Егоров

12. Художник (Live)
Lead Guitar – Юрий Мелисов
Vocals – Евгений Егоров




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