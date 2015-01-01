Новый альбом группы АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ доступен для прослушивания
"Герои тёмных улиц", новый альбом группы АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ, доступен для прослушивания ниже. В качестве гостей в записи материала принимали участие Евгений Егоров и Юрия Мелисов (группа ЭПИДЕМИЯ), Блондинка Ксю, Олег Жиляков (CATHARSIS), Андрея Лобашёв и Павел Жданович (ex-ARIDA VORTEX), а также бывшие музыканты групп КОРОЛЬ И ШУТ и КНЯZZ.
Трек-лист:
1. Коллекционер
Lead Guitar – Павел Жданович (ex-Arida Vortex)
2. Странный шум
Lead Guitar – Павел Жданович
3. Просто ветер
Lead Guitar – Юрий Мелисов (группа "Эпидемия")
Vocals – Евгений Егоров (группа "Эпидемия", мюзикл "Последнее испытание")
4. Письмо
Lead Guitar – Павел Жданович
Vocals – Блондинка Ксю
5. Рогатый
Bass – Сергей Захаров (экс-"Король и Шут")
Lead Guitar – Павел Жданович
Vocals – Андрей Лобашёв (ex-Arida Vortex)
6. Ученик чародея
Lead Guitar – Павел Жданович
7. Оправдание судьбы
Lead Guitar – Юрий Мелисов
Vocals – Евгений Егоров
8. Таверна «Пьяная семёрка»
Drums – Павел Лохнин (ex-КняZz)
9. Сердце матери
10. Райские врата
Lead Guitar – Павел Жданович
Vocals – Олег Жиляков (группа Catharsis)
11. Просто ветер (Live)
Lead Guitar – Юрий Мелисов
Vocals – Евгений Егоров
12. Художник (Live)
Lead Guitar – Юрий Мелисов
Vocals – Евгений Егоров
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