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Группа DIGIMORTAL записывает новый альбом в формате аудио-фильма Московская модерн-метал группа DIGIMORTAL приступила к записи шестого студийного альбома, масштаб которого концептуально отличается от стандартных релизов.



С одной стороны, группой традиционно будет представлен патронташ из новых фирменных треков, составляющих основу нового альбома. С другой, перед слушателями развернется захватывающий сюжет апокалиптического Будущего, тотальное погружение в который произойдёт через пронизывающие диалоги, сопровождаемые реалистичными звуковыми эффектами. Главный герой, сюжетная линия, кульминация, развязка – всё как в настоящем кино!



Однако, особенность аудио-фильма состоит в том, что у него не будет видеоряда. У слушателя будет уникальная возможность «увидеть» и прочувствовать СВОЮ историю, прожить СВОЮ кинокартину, глубина, насыщенность и проникновенность которой будет зависеть исключительно от его когнитивных возможностей.



Команда DIGIMORTAL невероятно заряжена идеей создания неклишированного музыкального продукта, для реализации которой требуются немалые трудовые, временнЫе и финансовые ресурсы. На днях группа запустила краудфандинг-проект по сбору средств на создание нового альбома. Любая посильная поддержка приблизит проект к цели.







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