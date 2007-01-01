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*Digimortal*



25 сен 2018 : 		 Группа DIGIMORTAL записывает новый альбом в формате аудио-фильма

21 дек 2015 : 		 Новый альбом DIGIMORTAL доступен для прослушивания

12 апр 2015 : 		 Видео с текстом от DIGIMORTAL

8 апр 2014 : 		 Новое видео DIGIMORTAL

24 фев 2014 : 		 Краудфандинг проект DIGIMORTAL: DVD «10 лет и 100 ночей»

29 ноя 2011 : 		 Новый сингл DIGIMORTAL

23 ноя 2010 : 		 Новый альбом DIGIMORTAL выйдет в ноябре

2 авг 2010 : 		 DIGIMORTAL приступает к записи третьего альбома

11 сен 2009 : 		 DIGIMORTAL выпускает новый сингл "Порох"

22 июл 2008 : 		 Группа DIGIMORTAL завершила запись нового альбома

24 апр 2008 : 		 DIGIMORTAL представили свой интернет-релиз

10 янв 2008 : 		 DIGIMORTAL начали работу над вторым альбомом

12 дек 2007 : 		 DIGIMORTAL в туре с "Необратимостью"

29 окт 2007 : 		 DIGIMORTAL выпустили дебютный альбом "Необратимость"

24 сен 2007 : 		 DIGIMORTAL вскоре выпустят дебютный альбом

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Группа DIGIMORTAL записывает новый альбом в формате аудио-фильма

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Московская модерн-метал группа DIGIMORTAL приступила к записи шестого студийного альбома, масштаб которого концептуально отличается от стандартных релизов.

С одной стороны, группой традиционно будет представлен патронташ из новых фирменных треков, составляющих основу нового альбома. С другой, перед слушателями развернется захватывающий сюжет апокалиптического Будущего, тотальное погружение в который произойдёт через пронизывающие диалоги, сопровождаемые реалистичными звуковыми эффектами. Главный герой, сюжетная линия, кульминация, развязка – всё как в настоящем кино!

Однако, особенность аудио-фильма состоит в том, что у него не будет видеоряда. У слушателя будет уникальная возможность «увидеть» и прочувствовать СВОЮ историю, прожить СВОЮ кинокартину, глубина, насыщенность и проникновенность которой будет зависеть исключительно от его когнитивных возможностей.

Команда DIGIMORTAL невероятно заряжена идеей создания неклишированного музыкального продукта, для реализации которой требуются немалые трудовые, временнЫе и финансовые ресурсы. На днях группа запустила краудфандинг-проект по сбору средств на создание нового альбома. Любая посильная поддержка приблизит проект к цели.




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