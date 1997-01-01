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Обложка и трек-лист нового альбома GROBUT NEERG Рязанцы GROBUT NEERG опубликовали обложку и трек-лист третьего полноформатника под названием "Глыба".



Обложка нарисована традиционно тёмным пивом, общее звучание альбома - 43:34 мин., трек-лист выглядит так:



1. Разгар

2. Скала На Колёсах

3. Rassa Do!

4. Лесоруб

5. Наихудший Из Плохих

6. Глыба

7. Рыжее Пламени, Черней, Чем Смерть

8. Вырвем Им Клыки

9. На Запад





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