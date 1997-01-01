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*Grobut Neerg*



24 сен 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GROBUT NEERG

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19 апр 2015 : 		 Новая песня GROBUT NEERG

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Обложка и трек-лист нового альбома GROBUT NEERG

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Рязанцы GROBUT NEERG опубликовали обложку и трек-лист третьего полноформатника под названием "Глыба".

Обложка нарисована традиционно тёмным пивом, общее звучание альбома - 43:34 мин., трек-лист выглядит так:

1. Разгар
2. Скала На Колёсах
3. Rassa Do!
4. Лесоруб
5. Наихудший Из Плохих
6. Глыба
7. Рыжее Пламени, Черней, Чем Смерть
8. Вырвем Им Клыки
9. На Запад



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