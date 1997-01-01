|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Обложка и трек-лист нового альбома GROBUT NEERG
Рязанцы GROBUT NEERG опубликовали обложку и трек-лист третьего полноформатника под названием "Глыба".
Обложка нарисована традиционно тёмным пивом, общее звучание альбома - 43:34 мин., трек-лист выглядит так:
1. Разгар
2. Скала На Колёсах
3. Rassa Do!
4. Лесоруб
5. Наихудший Из Плохих
6. Глыба
7. Рыжее Пламени, Черней, Чем Смерть
8. Вырвем Им Клыки
9. На Запад
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).