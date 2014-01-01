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Новые релизы FORCES UNITED рузья, мы рады поделиться с вами приятными новостями - готовятся к выпуску сразу два новых диска нашей музыкальной лаборатории: дебютный сольный альбом Андрея Лобашёва (ex-Arida Vortex, Ольви) и уникальный по своей амбициозности релиз “FORCES UNITED – Детям”!



Оба диска увидят свет под занавес этого года, что станет прекрасным новогодним подарком всем поклонникам FORCES UNITED. Вас ждут красочные коллекционные издания в формате «digipack» c многостраничными буклетами и автографами, а также куча интересных акций и эксклюзивных вещей, многие из которых уже стали настоящими раритетами. Все подробности по этой ссылке!







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