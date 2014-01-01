Новые релизы FORCES UNITED

рузья, мы рады поделиться с вами приятными новостями - готовятся к выпуску сразу два новых диска нашей музыкальной лаборатории: дебютный сольный альбом Андрея Лобашёва (ex-Arida Vortex, Ольви) и уникальный по своей амбициозности релиз “FORCES UNITED – Детям”!
Оба диска увидят свет под занавес этого года, что станет прекрасным новогодним подарком всем поклонникам FORCES UNITED. Вас ждут красочные коллекционные издания в формате «digipack» c многостраничными буклетами и автографами, а также куча интересных акций и эксклюзивных вещей, многие из которых уже стали настоящими раритетами. Все подробности по этой ссылке!
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).