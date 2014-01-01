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*Forces United*



23 окт 2018 : 		 Новые релизы FORCES UNITED

7 май 2018 : 		 СИМФОНИЯ ХОЛСТИНИНА – юбилейный проект к 60-летию основателя и гитариста группы «АРИЯ»

1 ноя 2017 : 		 Новая песня FORCES UNITED

19 окт 2017 : 		 Фрагмент рок-оперы МАВЗОЛЕЙ

9 окт 2017 : 		 Новые песни FORCES UNITED

22 сен 2017 : 		 Вокалист SOILWORK на новом альбоме FORCES UNITED

30 май 2017 : 		 Новый альбом вокалиста группы ЭПИДЕМИЯ доступен для прослушивания

2 фев 2017 : 		 Новый EP FORCES UNITED доступен для прослушивания

1 дек 2015 : 		 Новый ЕР FORCES UNITED доступен для прослушивания

24 ноя 2015 : 		 Новая песня FORCES UNITED

18 сен 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового ЕР FORCES UNITED

25 июн 2015 : 		 Новый ЕР FORCES UNITED доступен для прослушивания

5 июн 2015 : 		 Новый ЕР FORCES UNITED выйдет в июне

4 мар 2015 : 		 Новый EP группы FORCES UNITED доступен для прослушивания

19 июн 2014 : 		 Новый EP группы FORCES UNITED доступен для прослушивания

2 апр 2014 : 		 JOHN WEST в FORCES UNITED

30 янв 2014 : 		 Новый альбом FORCES UNITED выйдет в апреле

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Новые релизы FORCES UNITED

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рузья, мы рады поделиться с вами приятными новостями - готовятся к выпуску сразу два новых диска нашей музыкальной лаборатории: дебютный сольный альбом Андрея Лобашёва (ex-Arida Vortex, Ольви) и уникальный по своей амбициозности релиз “FORCES UNITED – Детям”!

Оба диска увидят свет под занавес этого года, что станет прекрасным новогодним подарком всем поклонникам FORCES UNITED. Вас ждут красочные коллекционные издания в формате «digipack» c многостраничными буклетами и автографами, а также куча интересных акций и эксклюзивных вещей, многие из которых уже стали настоящими раритетами. Все подробности по этой ссылке!




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