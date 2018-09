сегодня



THE SUICIDER пересвели дебютный альбом THE SUICIDER представляет вашему вниманию пересведенныйальбом «Death Surround» (2010).



Трек-лист:



1. Road To Silence

2. Death Surround

3. Someone Who Wasn't Me

4. Mayakovsky

5. Children Of The Northern Night

6. Bleeding To Death

7. Kill Yourself And Be Happy

8. Dark Flames

9. Forget

10. All About Misery

11. По дороге в вечность

Death Surround (Remastered) by The Suicider





