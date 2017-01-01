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*Bjarla*



24 сен 2018 : 		 Новая композиция группы Bjarla.

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30 апр 2017 : 		 Музыканты Эйкумена и aliceBlue в BJARLA

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Новая композиция группы BJARLA.

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Представляем вам новый мини-трек!

На этот раз в минимализме. Тематика - отголосок к нашему предыдущему крупному синглу о Сейде.

Vardlokkur - песни, которые исполняли скандинавские провидицы во время своих обрядов, чтобы войти в транс. Своего рода песенные заклинания. Точная этимология этого слова неясна, однако первую его часть, «vard», чаще всего относят к «vord» («душа», норв.).

Таким образом, дословно, vardlokkur - это песнь души.




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