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Новый альбом группы VINTERGATA доступен для прослушивания
Второй альбом московской symphonic epic dark metal группы VINTERGATA "Смородина", вышедший 24 сентября на лейбле SoundAge Productions, открывает перед слушателем врата в дивное тридевятое царство русского фольклора.
9 песен суть 9 былин, переизложенных в запилах симфо-блэка, исторгнутых в рыке Александра и в сладком женском вокале.
На протяжении 49 минут перед внутренним взором кружит хоровод образов, знакомый по старинным преданиям: Садко, рвущий струны гуслей, витязи в окровавленных кольчугах, чаровницы, тоскующие в темных теремах - они возносятся, овеянные ледяным разбегом клавишных, наигранных руками клавишника финнов Kalmah. Бешеный забой то и дело сменяется медленными завораживающими вставками, а после вновь уносит на черных крыльях - прочь, за леса, где рыщут хищные волки. Хочу отметить также архаичный язык текстов авторства Деметра Грейла (Grailight, Arcanorum Astrum, Zmey Gorynich), без которого погружение в эту колыбель веков было бы, конечно, неполным.
Центральная тема альбома - сказание о Калиновом мосте через огненную реку Смородину, что символизирует переход между миром живых и миром мертвых. И сам альбом "Смородина" - словно мост, перекинутый из реальности в инобытие. Потрясающая работа, обращающая к нашим истокам.
Трек-лист:
1. Правый Бой
2. Малахит
3. Смородина
4. Девана
5. Садко
6. Арысь-Поле
7. В Изумрудном Струге
8. Хранители Ветра
9. Песнь Финиста
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