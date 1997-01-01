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Новый альбом группы VINTERGATA доступен для прослушивания Второй альбом московской symphonic epic dark metal группы VINTERGATA "Смородина", вышедший 24 сентября на лейбле SoundAge Productions, открывает перед слушателем врата в дивное тридевятое царство русского фольклора.



9 песен суть 9 былин, переизложенных в запилах симфо-блэка, исторгнутых в рыке Александра и в сладком женском вокале.



На протяжении 49 минут перед внутренним взором кружит хоровод образов, знакомый по старинным преданиям: Садко, рвущий струны гуслей, витязи в окровавленных кольчугах, чаровницы, тоскующие в темных теремах - они возносятся, овеянные ледяным разбегом клавишных, наигранных руками клавишника финнов Kalmah. Бешеный забой то и дело сменяется медленными завораживающими вставками, а после вновь уносит на черных крыльях - прочь, за леса, где рыщут хищные волки. Хочу отметить также архаичный язык текстов авторства Деметра Грейла (Grailight, Arcanorum Astrum, Zmey Gorynich), без которого погружение в эту колыбель веков было бы, конечно, неполным.



Центральная тема альбома - сказание о Калиновом мосте через огненную реку Смородину, что символизирует переход между миром живых и миром мертвых. И сам альбом "Смородина" - словно мост, перекинутый из реальности в инобытие. Потрясающая работа, обращающая к нашим истокам.



Трек-лист:



1. Правый Бой

2. Малахит

3. Смородина

4. Девана

5. Садко

6. Арысь-Поле

7. В Изумрудном Струге

8. Хранители Ветра

9. Песнь Финиста

<a href="http://vintergata.bandcamp.com/album/--2">Смородина by VintergatA</a>





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