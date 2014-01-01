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Новая песня группы АРИЯ
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У Калевалы в чешской Остраве угнали фургон
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Новый сингл FEUERWIND в сети
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Новый альбом KARMA RASSA доступен для прослушивания
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Группа DIGIMORTAL записывает новый альбом в формате аудио-фильма
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все новости группы
Rosa Infra
6 окт 2018
:
Концертное видео ROSA INFRA
24 апр 2018
:
ROSA INFRA выпустили новый сингл!
26 янв 2018
:
ROSA INFRA начали запись нового альбома
7 дек 2017
:
Концертное видео ROSA INFRA
9 окт 2017
:
Тизер нового ЕР ROSA INFRA
20 авг 2017
:
ROSA INFRA завершили запись ЕР
12 апр 2017
:
Лидер ROSA INFRA написал книгу
20 фев 2017
:
ROSA INFRA приступили к записи нового EP
25 окт 2016
:
Концертное видео ROSA INFRA
27 апр 2016
:
ROSA INFRA опубликовали лирик-видео на песню Роза под Луной
25 фев 2016
:
Видео с текстом от ROSA INFRA
13 окт 2015
:
ROSA INFRA завершили запись
25 авг 2015
:
В ROSA INFRA смена состава
17 янв 2015
:
Новый сингл группы ROSA INFRA
4 дек 2014
:
ROSA INFRA выпускают новый сингл
24 июл 2014
:
ROSA INFRA завершили запись
12 мар 2014
:
Новая песня ROSA INFRA
6 мар 2014
:
Новый сингл ROSA INFRA
28 янв 2014
:
ROSA INFRA приступили к записи второго альбома
6 окт 2018
Концертное видео
ROSA INFRA
Московские инфра-металлисты ROSA INFRA опубликовали новый концертный видеоклип. На этот раз видео снято на главный анти-гимн группы, направленный против культа потребления в современном обществе - песню "Дети Ущерба".
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Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).