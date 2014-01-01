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*Rosa Infra*



6 окт 2018 : 		 Концертное видео ROSA INFRA

24 апр 2018 : 		 ROSA INFRA выпустили новый сингл!

26 янв 2018 : 		 ROSA INFRA начали запись нового альбома

7 дек 2017 : 		 Концертное видео ROSA INFRA

9 окт 2017 : 		 Тизер нового ЕР ROSA INFRA

20 авг 2017 : 		 ROSA INFRA завершили запись ЕР

12 апр 2017 : 		 Лидер ROSA INFRA написал книгу

20 фев 2017 : 		 ROSA INFRA приступили к записи нового EP

25 окт 2016 : 		 Концертное видео ROSA INFRA

27 апр 2016 : 		 ROSA INFRA опубликовали лирик-видео на песню Роза под Луной

25 фев 2016 : 		 Видео с текстом от ROSA INFRA

13 окт 2015 : 		 ROSA INFRA завершили запись

25 авг 2015 : 		 В ROSA INFRA смена состава

17 янв 2015 : 		 Новый сингл группы ROSA INFRA

4 дек 2014 : 		 ROSA INFRA выпускают новый сингл

24 июл 2014 : 		 ROSA INFRA завершили запись

12 мар 2014 : 		 Новая песня ROSA INFRA

6 мар 2014 : 		 Новый сингл ROSA INFRA

28 янв 2014 : 		 ROSA INFRA приступили к записи второго альбома

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|||| 6 окт 2018

Концертное видео ROSA INFRA

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Московские инфра-металлисты ROSA INFRA опубликовали новый концертный видеоклип. На этот раз видео снято на главный анти-гимн группы, направленный против культа потребления в современном обществе - песню "Дети Ущерба".




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