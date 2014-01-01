6 окт 2018



Концертное видео ROSA INFRA Московские инфра-металлисты ROSA INFRA опубликовали новый концертный видеоклип. На этот раз видео снято на главный анти-гимн группы, направленный против культа потребления в современном обществе - песню "Дети Ущерба".







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