Новый сингл от группы ZNAKI - "Повезёт" выдержан в стиле оригинального русского рока с особым философским взглядом на мир и лирикой, несущей в себе поиск ответа на сложные вопросы, мало кого оставляющими равнодушными. Эта песня - очередная тема не из мира сего, а из разряда ситуаций, которые не могут случиться в реальном повседневном мире и, тем не менее, каждую секунду преследуют и человечество, и каждого человека в отдельности. Услышать новый сингл живьем можно будет на ближайших концертах группы в С.Петербурге (19 октября, MOD club) и Москве (15 ноября, Station hall). Послушать сингл "Повезёт" можно здесь.
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