Воссоединение группы НОВЫЙ ЗАВЕТ

Спустя 25 лет с момента выхода последней пластинки, группа НОВЫЙ ЗАВЕТ под управлением Славы Горбачёва возвращается с новым мини-альбомом "Песни о Родине". На компакт-диске, выпущенным ограниченным тиражом лейблом Sublimity Records, представлены 2 новые композиции, а также перезаписанная песня "Русью вскормлен", выходившая в 1989 году на пластинке группы АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ, и новая версия песни "Фея Ветра и Луны" из репертуара группы САБОТАЖ.
В записи принимали участие:
Вячеслав Горбачёв - вокал
Алексей Страйк - гитара, клавишные
Андрей Быковский - бас-гитара
Александр Медовкин - барабаны
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