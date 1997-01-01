все новости группы







Novyj Zavet







23 окт 2018 : Воссоединение группы НОВЫЙ ЗАВЕТ



сегодня



Воссоединение группы НОВЫЙ ЗАВЕТ Спустя 25 лет с момента выхода последней пластинки, группа НОВЫЙ ЗАВЕТ под управлением Славы Горбачёва возвращается с новым мини-альбомом "Песни о Родине". На компакт-диске, выпущенным ограниченным тиражом лейблом Sublimity Records, представлены 2 новые композиции, а также перезаписанная песня "Русью вскормлен", выходившая в 1989 году на пластинке группы АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ, и новая версия песни "Фея Ветра и Луны" из репертуара группы САБОТАЖ.



В записи принимали участие:

Вячеслав Горбачёв - вокал

Алексей Страйк - гитара, клавишные

Андрей Быковский - бас-гитара

Александр Медовкин - барабаны







+0 -0









просмотров: 223

