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*Digimortal*



18 окт 2018 : 		 DIGIMORTAL выпустили сингл «Новая эра»

25 сен 2018 : 		 Группа DIGIMORTAL записывает новый альбом в формате аудио-фильма

21 дек 2015 : 		 Новый альбом DIGIMORTAL доступен для прослушивания

12 апр 2015 : 		 Видео с текстом от DIGIMORTAL

8 апр 2014 : 		 Новое видео DIGIMORTAL

24 фев 2014 : 		 Краудфандинг проект DIGIMORTAL: DVD «10 лет и 100 ночей»

29 ноя 2011 : 		 Новый сингл DIGIMORTAL

23 ноя 2010 : 		 Новый альбом DIGIMORTAL выйдет в ноябре

2 авг 2010 : 		 DIGIMORTAL приступает к записи третьего альбома

11 сен 2009 : 		 DIGIMORTAL выпускает новый сингл "Порох"

22 июл 2008 : 		 Группа DIGIMORTAL завершила запись нового альбома

24 апр 2008 : 		 DIGIMORTAL представили свой интернет-релиз

10 янв 2008 : 		 DIGIMORTAL начали работу над вторым альбомом

12 дек 2007 : 		 DIGIMORTAL в туре с "Необратимостью"

29 окт 2007 : 		 DIGIMORTAL выпустили дебютный альбом "Необратимость"

24 сен 2007 : 		 DIGIMORTAL вскоре выпустят дебютный альбом

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DIGIMORTAL выпустили сингл «Новая эра»

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Российская группа DIGIMORTAL выпустила сингл «Новая эра» с грядущего шестого альбома. "На первый взгляд, это всего лишь частичка, вырванная из контекста. Аудио-фильм, который мы готовим, даст полное представление, о чем этот трек и почему он так называется".

Как уже упоминалось, DIGIMORTAL записывает новый альбом в необычном формате. Музыканты представят слушателям абсолютно новый творческий продукт – аудио-фильм. Его основой станут композиции, затрагивающие темы нравственности и человеческих ценностей. На альбоме также прозвучат диалоги. Выстроившись в сюжетную линию, они увлекут слушателя далеко в Будущее, заставят задуматься о важном уже сейчас, когда у человечества еще есть шанс на него повлиять.

Группа также запустила краудфандинг кампанию на Planeta.ru по сбору средств на свой новый альбом. Поддержать музыкантов можно по этой ссылке.




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