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DIGIMORTAL выпустили сингл «Новая эра» Российская группа DIGIMORTAL выпустила сингл «Новая эра» с грядущего шестого альбома. "На первый взгляд, это всего лишь частичка, вырванная из контекста. Аудио-фильм, который мы готовим, даст полное представление, о чем этот трек и почему он так называется".



Как уже упоминалось, DIGIMORTAL записывает новый альбом в необычном формате. Музыканты представят слушателям абсолютно новый творческий продукт – аудио-фильм. Его основой станут композиции, затрагивающие темы нравственности и человеческих ценностей. На альбоме также прозвучат диалоги. Выстроившись в сюжетную линию, они увлекут слушателя далеко в Будущее, заставят задуматься о важном уже сейчас, когда у человечества еще есть шанс на него повлиять.



Группа также запустила краудфандинг кампанию на Planeta.ru по сбору средств на свой новый альбом. Поддержать музыкантов можно по этой ссылке.







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