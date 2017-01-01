Новое видео группы VESSSNA

Марианна Лукьянова и ее проект Vesssna представили свое новое видео на композицию "Вспомянувши меня, заплачешь" с грядущего альбома "Почти Святая", выход которого намечен уже на ноябрь.
Текст песни взят из сборника русского народного песенного творчества, в музыке также использованы довольно нетипичные для группы элементы фолка,
а сам клип пронизан атмосферой славянского язычества, эзотерики и мрачных ритуалов.
Видео снималось летом этого года, режиссер - Анастасия Крутова, с ней Vesssna уже сотрудничали ранее. Анастасия известна ещё и по сотрудничеству с группами Tantal, Armaga и Fright Night - бывшим проектом Марианны.
Звучание песни не характеризует весь будущий альбом в целом, он обещает быть довольно разноплановым: - будут композиции, близкие скорее к бодрому альтернативному гитарному року, а будут такие, где преобладают симфо- и готик-элементы. Хотя и народные темы будут встречаться не единожды и не только в вокальных линиях, но и в партиях гитар, флейты, поэтических образах.
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