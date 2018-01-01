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Splatterums







12 ноя 2018 : Новая песня группы Splatterums



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Новая песня группы SPLATTERUMS На днях вышел новый сингл группы Splatterums. Как заявляют музыканты эта песня войдёт в будущий EP группы "Splatter Metal". Выпустить который они хотят уже в следующем году.



"Мы долго работали и наконец-то можем представить вам первые плоды наших стараний. Новый splatter metal сингл "Splatter Deströyer". Эта песня войдёт в наш EP "Splatter Metal" выход которого запланирован на следующий год. Также в скором времени в продажу поступит мерч с обложкой сингла."







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