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*Splatterums*



12 ноя 2018 : 		 Новая песня группы Splatterums

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Новая песня группы SPLATTERUMS

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На днях вышел новый сингл группы Splatterums. Как заявляют музыканты эта песня войдёт в будущий EP группы "Splatter Metal". Выпустить который они хотят уже в следующем году.

"Мы долго работали и наконец-то можем представить вам первые плоды наших стараний. Новый splatter metal сингл "Splatter Deströyer". Эта песня войдёт в наш EP "Splatter Metal" выход которого запланирован на следующий год. Также в скором времени в продажу поступит мерч с обложкой сингла."




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