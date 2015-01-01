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Новый ЕР ИЗМОРОЗЬ выйдет осенью
16 ноября Изморозь долбанёт всех своим новым громовым ударом в виде мини-альбома "Святофор"!
Кому нижний лик на чуре идолища Святофора улыбнётся злым зловещим оскалом - тому в блэковый слэм вступать неистовый, вдребадан пьяный;
Кому средний лик равнодушный мигнет - пить горькую тому да кручиниться, вздыхать тяжело и слушать внимательно песенки новые;
А кому развесёлый верхний лик Угарбога укажет путь - тому прыгать до потолка в поту и кумаре кромешном, кричать как дикий и напевать новый славный хит "Медведь, Балалайка, Водка"!
Кроме того, ждут Вас необычные кавера в исключительно отмороженной манере Изморози, так что весело зима начнётся, а там уже и новый большой меганяшный альбом будет.
Готовьте свои стаканы, бухнём-попляшем, щеглы!
Запись проходила на KIV RECORDS!, саундпродюсером альбома был Игорь Kiv Королев . За оформление отвечал Юрий Чучмай, работавший над обложкой и буклетом предыдущего альбома. Презентация альбома пройдёт в Москве, в клубе Rock House 16-го ноября.
Треклист:
1. Медведь, Балалайка, Водка!
2. Да Загорятся Небеса! (Venom cover)
3. Бахнем! (Touch and Go cover)
4. Визитёр (Helloween cover)
5. Рептилоид (Hypocrisy cover)
6. Вечное Пламя (Bathory cover)
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