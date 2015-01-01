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*Izmoroz*



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Новый ЕР ИЗМОРОЗЬ выйдет осенью

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16 ноября Изморозь долбанёт всех своим новым громовым ударом в виде мини-альбома "Святофор"!

Кому нижний лик на чуре идолища Святофора улыбнётся злым зловещим оскалом - тому в блэковый слэм вступать неистовый, вдребадан пьяный;

Кому средний лик равнодушный мигнет - пить горькую тому да кручиниться, вздыхать тяжело и слушать внимательно песенки новые;

А кому развесёлый верхний лик Угарбога укажет путь - тому прыгать до потолка в поту и кумаре кромешном, кричать как дикий и напевать новый славный хит "Медведь, Балалайка, Водка"!

Кроме того, ждут Вас необычные кавера в исключительно отмороженной манере Изморози, так что весело зима начнётся, а там уже и новый большой меганяшный альбом будет.

Готовьте свои стаканы, бухнём-попляшем, щеглы!

Запись проходила на KIV RECORDS!, саундпродюсером альбома был Игорь Kiv Королев . За оформление отвечал Юрий Чучмай, работавший над обложкой и буклетом предыдущего альбома. Презентация альбома пройдёт в Москве, в клубе Rock House 16-го ноября.

Треклист:

1. Медведь, Балалайка, Водка!
2. Да Загорятся Небеса! (Venom cover)
3. Бахнем! (Touch and Go cover)
4. Визитёр (Helloween cover)
5. Рептилоид (Hypocrisy cover)
6. Вечное Пламя (Bathory cover)



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