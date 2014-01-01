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Новая песня группы АРИЯ
[33]
Воссоединение группы НОВЫЙ ЗАВЕТ
[6]
Новый альбом группы ALKONOST доступен для прослушивания
[4]
Новая песня группы SEPTEM VOICES
[3]
все новости группы
Forces United
12 ноя 2018
:
Новая песня FORCES UNITED
23 окт 2018
:
Новые релизы FORCES UNITED
7 май 2018
:
СИМФОНИЯ ХОЛСТИНИНА – юбилейный проект к 60-летию основателя и гитариста группы «АРИЯ»
1 ноя 2017
:
Новая песня FORCES UNITED
19 окт 2017
:
Фрагмент рок-оперы МАВЗОЛЕЙ
9 окт 2017
:
Новые песни FORCES UNITED
22 сен 2017
:
Вокалист SOILWORK на новом альбоме FORCES UNITED
30 май 2017
:
Новый альбом вокалиста группы ЭПИДЕМИЯ доступен для прослушивания
2 фев 2017
:
Новый EP FORCES UNITED доступен для прослушивания
1 дек 2015
:
Новый ЕР FORCES UNITED доступен для прослушивания
24 ноя 2015
:
Новая песня FORCES UNITED
18 сен 2015
:
Обложка и трек-лист нового ЕР FORCES UNITED
25 июн 2015
:
Новый ЕР FORCES UNITED доступен для прослушивания
5 июн 2015
:
Новый ЕР FORCES UNITED выйдет в июне
4 мар 2015
:
Новый EP группы FORCES UNITED доступен для прослушивания
19 июн 2014
:
Новый EP группы FORCES UNITED доступен для прослушивания
2 апр 2014
:
JOHN WEST в FORCES UNITED
30 янв 2014
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Новый альбом FORCES UNITED выйдет в апреле
сегодня
Новая песня
FORCES UNITED
"Мировая война", новая песня проекта FORCES UNITED с участием бывшего вокалиста ARIDA VORTEX Андрея Лобашова, доступна для прослушивания ниже.
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Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).