Новая песня ROSA INFRA

Основатели стиля "infra metal", москвичи ROSA INFRA выпустили новый сингл под названием "Гниёт Ноябрь". Эта песня войдёт в будущий альбом группы и продолжит их концептуальную эпопею, начатую в альбоме 2015-го года "Мета-Кома". В новой песне коллектив затрагивает тему потребительства в отношениях, алчности, корысти, предательства и последующего раскаяния, вследствие краха жизненных иллюзий предателя. А так же о милосердии и любви.
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