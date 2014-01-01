сегодня



Новая песня ROSA INFRA Основатели стиля "infra metal", москвичи ROSA INFRA выпустили новый сингл под названием "Гниёт Ноябрь". Эта песня войдёт в будущий альбом группы и продолжит их концептуальную эпопею, начатую в альбоме 2015-го года "Мета-Кома". В новой песне коллектив затрагивает тему потребительства в отношениях, алчности, корысти, предательства и последующего раскаяния, вследствие краха жизненных иллюзий предателя. А так же о милосердии и любви.







+0 -0









просмотров: 60

