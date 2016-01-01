|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Концертный альбом ULTAR доступен для прослушивания
Вышел концертный альбом пост-блэк-метал группы из Красноярска, ULTAR – “Live in Kadath”, в который вошел материал с дебютного альбома группы, исполненный группой в рамках недавних туров. Альбом доступен в цифровом формате. Прослушать альбом можно ниже. |
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).