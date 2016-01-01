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Концертный альбом ULTAR доступен для прослушивания





Вышел концертный альбом пост-блэк-метал группы из Красноярска, ULTAR – “Live in Kadath”, в который вошел материал с дебютного альбома группы, исполненный группой в рамках недавних туров. Альбом доступен в цифровом формате. Прослушать альбом можно ниже.

<a href="http://ultar.bandcamp.com/album/live-in-kadath-2">Live In Kadath by Ultar</a>





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