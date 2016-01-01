Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Добавить
RU Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня группы АРИЯ [33]
*Новый альбом группы АРИЯ доступен для прослушивания [15]
*Воссоединение группы НОВЫЙ ЗАВЕТ [6]
*Новая песня ROSA INFRA [4]
*Новый альбом группы ALKONOST доступен для прослушивания [4]
[= ||| все новости группы



*Ultar*



15 ноя 2018 : 		 Концертный альбом ULTAR доступен для прослушивания

27 мар 2018 : 		 Новая песня ULTAR

25 окт 2016 : 		 Новый альбом ULTAR доступен для прослушивания

29 авг 2016 : 		 Новое видео ULTAR

| - |
|||| сегодня

Концертный альбом ULTAR доступен для прослушивания


*
zoom
*
* *
Вышел концертный альбом пост-блэк-метал группы из Красноярска, ULTAR – “Live in Kadath”, в который вошел материал с дебютного альбома группы, исполненный группой в рамках недавних туров. Альбом доступен в цифровом формате. Прослушать альбом можно ниже.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 129

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Týr Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.0,11720585823059    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом