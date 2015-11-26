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Фестиваль «Герои Мирового Рока» пройдет летом в Кемерово



27 июля 2019 года в Кемерово пройдет крупнейший международный рок-фестиваль «Герои мирового рока» в честь 25-летия компании ЗАО «Стройсервис» – генерального партнера проекта.



В фестивале примут участие звезды первой величины мирового уровня: классики рока и суперпопулярные группы рок-современности. Их имена и место проведения организаторы «Героев мирового рока» сообщат в ближайшее время. Вход на фестиваль – свободный.



В июле 2018 года, в честь 400-летия Новокузнецка, рок-фестиваль «Герои мирового рока» собрал 60 тысяч зрителей – это каждый 8-й житель города, а также гости со всей Сибири, Урала, Санкт-Петербурга и Москвы.



Организатором open-air традиционно выступит креативная команда группы компаний NCA – автор самых масштабных фестивалей в России. Следите за новостями в группе фестиваля «Герои мирового рока», Инстаграмм-аккаунте и на сайте, участвуйте в конкурсах и розыгрышах призов.





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