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Фестиваль «Герои Мирового Рока» пройдет летом в Кемерово



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27 июля 2019 года в Кемерово пройдет крупнейший международный рок-фестиваль «Герои мирового рока» в честь 25-летия компании ЗАО «Стройсервис» – генерального партнера проекта.

В фестивале примут участие звезды первой величины мирового уровня: классики рока и суперпопулярные группы рок-современности. Их имена и место проведения организаторы «Героев мирового рока» сообщат в ближайшее время. Вход на фестиваль – свободный.

В июле 2018 года, в честь 400-летия Новокузнецка, рок-фестиваль «Герои мирового рока» собрал 60 тысяч зрителей – это каждый 8-й житель города, а также гости со всей Сибири, Урала, Санкт-Петербурга и Москвы.

Организатором open-air традиционно выступит креативная команда группы компаний NCA – автор самых масштабных фестивалей в России. Следите за новостями в группе фестиваля «Герои мирового рока», Инстаграмм-аккаунте и на сайте, участвуйте в конкурсах и розыгрышах призов.



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КомментарииСкрыть/показать 10 )

Nowhere


17 дек 2018, 15:42		Уже можно смеяться или ещё нет?

ИванСемичев


17 дек 2018, 15:47		Вроде сегодня не 1 апреля для таких новостей.

sike


17 дек 2018, 15:56		Для тех кто не в теме совсем. В чем стеб?

НELLECTOR


17 дек 2018, 16:15		международный рок-фестиваль «Герои мирового рока» в честь 25-летия компании ЗАО «Стройсервис»

Какой стёб тебе ещё нужен, ёпта?

sike


17 дек 2018, 16:19		Ну звучит это смешно, не спорю. Думал может еще какие есть причины. Например на прошлом фестивале вообще не было действительно интересных\легендарных артистов или еще чего.

Kliops144


17 дек 2018, 16:39		Чего вы кипешите, там "герои мирового рока" будут Арея и все такое. Все норм.

decided


17 дек 2018, 16:59		Доро и Кен Хенсли были в новокузнецке, норм такие герои чё

ИванСемичев


17 дек 2018, 18:58		Ну значит Wacken open air, Hellfest, Graspop, Masters of rock , Ozzfest могут курить от зависти и больше не собираться ведь * в Кемерово пройдет крупнейший международный рок-фестиваль* )))))))) они не выдержат конкуренции

Orgik


17 дек 2018, 19:06		В КемеровЕ. Склоняется. Чекните.

HELLECTOR


17 дек 2018, 19:29		Утренний разговор в доме Осборнов:

- Оззи, у меня и-мэйл из Кемерово!
- Шэрон, из КемеровА. Склоняется. Чекни уже!
- Оззи - надо туда ехать!
- Нахуя, Шэрон?
- Там фестиваль "Герои мирового рока". На Дарксайде пишут, что Wacken open air, Hellfest, Graspop, Masters of rock , и наш Ozzfest могут курить от зависти и больше не собираться.
- Шэрон, мать твою, я не хочу туда ехать. Тем более, возможно там будут Доро и Кен Хенсли. Они меня размажут, как после них выступать?
- Заткнись Оззи и собирайся. Всё равно после тебя будет играть Ария. Твоё неудачное выступление быстро забудут.
- Да нет, Шэрон, мать твою, они теперь без Кипелова. Не та мощь.
- Заткнись и собирайся, мы же не можем подвести ЗАО «Стройсервис»!
- Ладно, мать твою, я же грёбаный Князь Тьмы, доставай чемодан...


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