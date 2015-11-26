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Фестиваль «Герои Мирового Рока» пройдет летом в Кемерово
27 июля 2019 года в Кемерово пройдет крупнейший международный рок-фестиваль «Герои мирового рока» в честь 25-летия компании ЗАО «Стройсервис» – генерального партнера проекта.
В фестивале примут участие звезды первой величины мирового уровня: классики рока и суперпопулярные группы рок-современности. Их имена и место проведения организаторы «Героев мирового рока» сообщат в ближайшее время. Вход на фестиваль – свободный.
В июле 2018 года, в честь 400-летия Новокузнецка, рок-фестиваль «Герои мирового рока» собрал 60 тысяч зрителей – это каждый 8-й житель города, а также гости со всей Сибири, Урала, Санкт-Петербурга и Москвы.
Организатором open-air традиционно выступит креативная команда группы компаний NCA – автор самых масштабных фестивалей в России. Следите за новостями в группе фестиваля «Герои мирового рока», Инстаграмм-аккаунте и на сайте, участвуйте в конкурсах и розыгрышах призов.
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Nowhere
ИванСемичев
sike
НELLECTOR
Какой стёб тебе ещё нужен, ёпта?
sike
Kliops144
decided
ИванСемичев
Orgik
HELLECTOR
- Оззи, у меня и-мэйл из Кемерово!
- Шэрон, из КемеровА. Склоняется. Чекни уже!
- Оззи - надо туда ехать!
- Нахуя, Шэрон?
- Там фестиваль "Герои мирового рока". На Дарксайде пишут, что Wacken open air, Hellfest, Graspop, Masters of rock , и наш Ozzfest могут курить от зависти и больше не собираться.
- Шэрон, мать твою, я не хочу туда ехать. Тем более, возможно там будут Доро и Кен Хенсли. Они меня размажут, как после них выступать?
- Заткнись Оззи и собирайся. Всё равно после тебя будет играть Ария. Твоё неудачное выступление быстро забудут.
- Да нет, Шэрон, мать твою, они теперь без Кипелова. Не та мощь.
- Заткнись и собирайся, мы же не можем подвести ЗАО «Стройсервис»!
- Ладно, мать твою, я же грёбаный Князь Тьмы, доставай чемодан...
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