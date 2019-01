все новости группы











сегодня



"World Metal Congress" пройдёт в Лондоне весной



22 и 23 мая в Rich Mix в Лондоне будет проходить первый всемирный металл-конгресс.



Представители всех областей соберутся вместе, чтобы обсудить, продвинуть и отпраздновать невероятный успех и масштаб тяжёлой музыки от Индии до Южной Африки, Сингапура и за их пределами, премьеры документальных фильмов и живую музыку, демонстрирующие беспрецедентное глобальное влияние одной из величайших культурных единиц экспорта Великобритании.



Всё это придумал Alexander Milas, ранее бывший главным редактором Metal Hammer и Twin V Ltd. в партнёрстве с доктором Lina'ой Khatib из всемирно известного института Политики Chatham House, доктором Niall'ом Scott'ом из Университета Центрального Ланкашира и независимым промоутером Josh'ем Retallick'ом из Old Empire, а целью Всемирного металлического конгресса является объединение мирового металл-сообщества.



«Это первый в мире конгресс. В эти непростые и тревожные времена тот факт, что данная музыка находит отклик у людей любого цвета кожи, культуры и вероисповедания, является совершенно особенным, и мы хотим кричать об этом буквально на каждом углу. С [Всемирным конгрессом металла] мы создаём уникальный форум, который поможет объединить это поистине глобальное сообщество, на текущий момент у нас уже просто феноменальный отклик!» — говорит Milas.



«Я очень рад узнать, что Всемирный металлический конгресс пройдёт в Великобритании, — говорит гитарист-основатель BLACK SABBATH Tony Iommi. — Металлическое сообщество огромно, но редко получает заслуженное признание. Искренне желаю всяческих успехов данному мероприятию».



Конференция, созданная при поддержке Совета по делам искусств Великобритании, в первый день соберёт ключевых игроков рынка, принимающих решения на лейблах, фестивалях, в средствах массовой информации, и самих музыкантов, среди которых вокалист NAPALM DEATH Barney Greenway, при участии BBC Radio 1, Wacken, Music For Nations, Vice и многих других.



«Права человека и международные лицензионные права артистов тесно взаимосвязаны. Ломать устаревшие стереотипы, чествовать свободное творческое самовыражение без всяких границ, спорить и обсуждать сложные этические решения групп по-прежнему является непременной необходимостью», — говорит Barney Greenway.



Во второй день будут представлены документальные фильмы, рассказывающие о триумфе металла, несмотря на невзгоды, а также живое выступление сингапурской группы WORMROT и многое другое. Подробности на этом сайте.















+0 -0









просмотров: 100