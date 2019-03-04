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Умер вокалист THE PRODIGY



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Как сообщает издание The Sun, скончался вокалист британской группы THE PRODIGY Кит Флинт. Его тело нашли 4 марта в его доме в Данмоу. Музыканту было 49 лет.

Как заявил представитель полиции Эссекса, смерть певца не выглядит подозрительной, однако в Instagram-аккаунте группы написано, что он покончил с собой:

«Это правда, я не могу поверить, что говорю об этом, но наш брат Кит покончил с собой в этот уикэнд. Я шокирован, чертовски зол, растерян и убит горем».

Флинт был участником группы с самого её основания в 1990 году.



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КомментарииСкрыть/показать 19 )

Dominion


4 мар 2019, 14:55		R.I.P.
Жалко, что уходят легенды

nobody


4 мар 2019, 14:58		Тоже остановка сердца?

DmitriyNikolaev


4 мар 2019, 15:00		Новичёк?

UX2


4 мар 2019, 15:09		вот те раз. наверное наркота

Effy


4 мар 2019, 15:10		R.I.P. ((((((((((

Flashback


4 мар 2019, 15:16		Очень жаль. Часть моей юности.
Светлая память.

Gustaff


4 мар 2019, 15:35		Великий МС, светлая память

Papa


4 мар 2019, 15:37		А они в Москву приедут?)) если бы был фэном группы, оставил бы себе билетик на память

Petrucci


4 мар 2019, 15:46		Liam в инсте написал,что суицид,вроде как...

ВоваУпоров


4 мар 2019, 15:53		Ох нихуя себе, вот это поворот! Громкие имена на стыке лет последнее время исчезают. Вот все собирался последний альбом слушать, руки еще не дошли. А ведь как он зажигал, мама не горюй.
Фаерстартер!

Vareg


4 мар 2019, 15:56		Ещё одна группа из детства, на концерт коих уже не сходить. Беда ребята, беда.

ВоваУпоров


4 мар 2019, 16:01		А ведь его прическа всегда была тру

nabastak_


4 мар 2019, 16:06		Да уж, рано ушел (

ВоваУпоров


4 мар 2019, 16:09		Включил No Tourists сейчас, всем советую. Классный альбом.

The Dark Moon


4 мар 2019, 16:13		Ушла ещё одна легенда. Жаль....

Whitesnake


4 мар 2019, 16:25		В официальном аккаунте The Prodigy появилось сообщение о том, что вокалист группы Кит Флинт покончил жизнь самоубийством. В полиции ранее сообщали, что певец умер естественной смертью.
«Новости правдивы. Я не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в выходные. Я в шоке, чертовски злой, растерянный», — написал основатель The Prodigy Лиам Хоулетт.

AcDc


4 мар 2019, 16:31		Блин, куча же народу в попсе которые могли бы быть вместо него (((( Ну раз уж он сам так захотел значит ему нормуль. Повод закинуться колёсами и чёнить вьебать

gravitgroove


4 мар 2019, 16:40		вот тебе и зажигалка!

Tom Sawyer


4 мар 2019, 16:49		При всей своей вызывающей внешности и неуёмному поведению на сцене, Кит был настоящим джентльменом, коим и подобает быть британцу. Странно, читал с ним недавно интервью, все зашибись было: на мотике гонял, гонки устраивал, жил с женой в деревухе в Эссексе, не пил и не употреблял (как сам говорил), гастроли заряжены были...


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