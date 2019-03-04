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Умер вокалист THE PRODIGY
Как сообщает издание The Sun, скончался вокалист британской группы THE PRODIGY Кит Флинт. Его тело нашли 4 марта в его доме в Данмоу. Музыканту было 49 лет.
Как заявил представитель полиции Эссекса, смерть певца не выглядит подозрительной, однако в Instagram-аккаунте группы написано, что он покончил с собой:
«Это правда, я не могу поверить, что говорю об этом, но наш брат Кит покончил с собой в этот уикэнд. Я шокирован, чертовски зол, растерян и убит горем».
Флинт был участником группы с самого её основания в 1990 году.
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«Новости правдивы. Я не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в выходные. Я в шоке, чертовски злой, растерянный», — написал основатель The Prodigy Лиам Хоулетт.
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