Вокалист THE PRODIGY совершил суицид из-за развода



Как сообщает газета The Sun, фронтмен группы The Prodigy Кит Флинт покончил с собой из-за развода.



Флинт был женат на японке Маюми Каи, известной как DJ Gedo Super Mega Bitch. Они познакомились в 2006 году во время тура The Prodigy, когда Каи помогала группе за диджейским пультом, на Рождество того же года они поженились.



Незадолго до суицида Киту пришлось выставить свой дом на продажу за 1,5 млн фунтов стерлингов (примерно 130 млн рублей).



Маюми в момент трагического события находилась в Японии.



Из близких источников стало известно, что у Кита на фоне развода началась глубокая депрессия.



Как уже ранее сообщалось, Кита Флинта нашли 4 марта в его доме в Данмоу, графство Эссекс, Великобритания. И хотя полиция ничего подозрительного не обнаружило, в Инстаграм-аккаунте The Prodigy появилась запись, что Флинт покончил жизнь самоубийством.



Кит Флинт являлся участником коллектива с самого основания. Сначала он примерил на себя роль танцора, но через некоторое время начал петь. Выступления фронтмена всегда сопровождались эпатажными выходками, а его внешний вид мог показаться некоторым зрителям пугающим.







