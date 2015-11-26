Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер вокалист THE PRODIGY 37
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда я был в JUDAS PRIEST, мет... 36
*Байопик QUEEN выйдет в Китае без поцелуев Фредди с мужчинами 34
*Новая песня DEVIN TOWNSEND 29
*VIVIAN CAMPBELL о работе с DIO: «Нам платили меньше, чем ком... 28
[= ||| все новости группы



Материалы отсутствуют
| - |
|||| сегодня

Вокалист THE PRODIGY совершил суицид из-за развода



*
zoom
*
* *
Как сообщает газета The Sun, фронтмен группы The Prodigy Кит Флинт покончил с собой из-за развода.

Флинт был женат на японке Маюми Каи, известной как DJ Gedo Super Mega Bitch. Они познакомились в 2006 году во время тура The Prodigy, когда Каи помогала группе за диджейским пультом, на Рождество того же года они поженились.

Незадолго до суицида Киту пришлось выставить свой дом на продажу за 1,5 млн фунтов стерлингов (примерно 130 млн рублей).

Маюми в момент трагического события находилась в Японии.

Из близких источников стало известно, что у Кита на фоне развода началась глубокая депрессия.

Как уже ранее сообщалось, Кита Флинта нашли 4 марта в его доме в Данмоу, графство Эссекс, Великобритания. И хотя полиция ничего подозрительного не обнаружило, в Инстаграм-аккаунте The Prodigy появилась запись, что Флинт покончил жизнь самоубийством.

Кит Флинт являлся участником коллектива с самого основания. Сначала он примерил на себя роль танцора, но через некоторое время начал петь. Выступления фронтмена всегда сопровождались эпатажными выходками, а его внешний вид мог показаться некоторым зрителям пугающим.




Like!+0Dislike!-3


КомментарииСкрыть/показать 9 )

gravitgroove


5 мар 2019, 12:10		...

Ingener


5 мар 2019, 12:37		Всё из-за баб...

HailtoSlave


5 мар 2019, 12:56		из за щербатой япошки, боже, зачем?

Gustaff


5 мар 2019, 13:11		Любовь, бля...

YNWA


5 мар 2019, 13:50		""""Как сообщает газета The Sun"""
Ну, это что-то вроде нашей газеты "Жизнь".

Blackout 74


5 мар 2019, 14:11		Очень жаль, что так ... (

Thrashcrow


5 мар 2019, 14:27		Китаёза сцуко!!!!Прям вторая Йоко Оно!

Petrovich Sexyy


5 мар 2019, 14:58		"Ну, это что-то вроде нашей газеты "Жизнь". "

Судя по комментам, большинство признает источник авторитетным.

НELLECTOR


5 мар 2019, 15:01		Петрович, просто не все знают что вся 100% инфа только в Спид-Инфо.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 2903

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Avantasia Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом