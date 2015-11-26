Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист OVERKILL об эпохе гранжа: «Кто-то из Сиэтла позвони... 136
*Умер вокалист THE PRODIGY 41
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда я был в JUDAS PRIEST, мет... 39
*Байопик QUEEN выйдет в Китае без поцелуев Фредди с мужчинами 38
*Вокалист DREAM THEATER: «Металл есть и всегда будет хорошо п... 22
[= ||| все новости группы



Материалы отсутствуют
| - |
|||| 11 мар 2019

Коронер назвал причину смерти фронтмена THE PRODIGY



*
zoom
*
* *
Вокалист THE PRODIGY Кит Флинт скончался в результате асфиксии (повешения).

7 марта было проведено вскрытие, и коронер Линси Чеффе заявила, что никаких подозрительных обстоятельств выявлено не было. «Полиция присутствовала, все протоколы соблюдались, и его смерть была подтверждена как не вызывающая подозрений», — сказала она.

Главный коронер Эссекса Кэролин Бисли-Мюррей отложила коронерское расследование до 23 июля.

Кит Флинт был обнаружен без признаков жизни 4 марта в своём доме в Эссексе, графстве на юго-востоке Англии, к северо-востоку от Лондона.

Ранее Флинт признавался в том, что боролся с алкогольной и наркотической зависимостью, а также с депрессией, и заявлял, что жена «спасла его». Как сообщается, пара рассталась 3 года назад, Кит очень сильно переживал по этому поводу и пытался вернуть жену, но ему это не удалось.

Группа намеревалась летом приехать в Москву, но все ранее запланированные концерты по всему миру отменены.

Кит Флинт пришёл в THE PRODIGY в качестве танцора, а затем переключился на вокал. Первой его работой в качестве вокалиста стал альбом "The Fat Of The Land". Самые известные хиты с его участием — "Breathe", "Firestarter" и "Smack My Bitch Up" (он попал на 1-е места в чарте Биллборд 200 в июле 1997 года).



THE PRODIGY Frontman KEITH FLINT Died By Hanging, Coroner Says




Like!+0Dislike!-5


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Orgik


11 мар 2019, 20:21		Первые абзацы не согласуются.
- Флинт скончался в результате асфиксии.
- 7 марта было проведено вскрытие ((...)) его смерть была подтверждена как не вызывающая подозрений.
- ((...)) отложила коронерское расследование до 23 июля.

Kliops144


11 мар 2019, 23:17		"Smack My Bitch Up"

Ну и какое участие Флинта в этом треке?


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 2914

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Corvus Corax Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом