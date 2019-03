все новости группы











11 мар 2019



Коронер назвал причину смерти фронтмена THE PRODIGY



Вокалист THE PRODIGY Кит Флинт скончался в результате асфиксии (повешения).



7 марта было проведено вскрытие, и коронер Линси Чеффе заявила, что никаких подозрительных обстоятельств выявлено не было. «Полиция присутствовала, все протоколы соблюдались, и его смерть была подтверждена как не вызывающая подозрений», — сказала она.



Главный коронер Эссекса Кэролин Бисли-Мюррей отложила коронерское расследование до 23 июля.



Кит Флинт был обнаружен без признаков жизни 4 марта в своём доме в Эссексе, графстве на юго-востоке Англии, к северо-востоку от Лондона.



Ранее Флинт признавался в том, что боролся с алкогольной и наркотической зависимостью, а также с депрессией, и заявлял, что жена «спасла его». Как сообщается, пара рассталась 3 года назад, Кит очень сильно переживал по этому поводу и пытался вернуть жену, но ему это не удалось.



Группа намеревалась летом приехать в Москву, но все ранее запланированные концерты по всему миру отменены.



Кит Флинт пришёл в THE PRODIGY в качестве танцора, а затем переключился на вокал. Первой его работой в качестве вокалиста стал альбом "The Fat Of The Land". Самые известные хиты с его участием — "Breathe", "Firestarter" и "Smack My Bitch Up" (он попал на 1-е места в чарте Биллборд 200 в июле 1997 года).















