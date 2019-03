Фраза, имя группы Группы в стиле Acoustic Adult Oriented Alternative Ambient Angry Art Atmospheric Avantgarde Battle Black Blues Brutal Christian Classic Country Cyber Dark Death Doom Drone Electro Epic Ethereal Ethno Extreme Fantasy Folk Funk Fusion Future Glam Gore Gothic Grind Grunge Hard Heavy Horror Indie Industrial Instrumental J Jazz Math Medieval Melodic Metal Modern Neo Neoclassic New Noise Nu Pagan Pop Post Power Progressive Psychedelic Punk Rap Ritual Rock Ska Sludge Space Speed Stoner Symphonic Synth Technical Thrash Trip Viking

Владелец канадского хэви-металлического паба о спонсировании сирийских беженцев: «Это самый металлический поступок из всех, что я когда-либо делал»



В доме Тайлера Берглунда балом правит хзви-металлическая эстетика — от тиснёных табличек с символами 666, установленными над входом на кухню, до целой коллекции полноразмерных реплик оружия из «Властелина Колец», украшающих стены дома.



В подобном жилище вы никак не ожидаете найти людей, поддерживающих семью сирийских беженцев, прибывших в Канаду, спасавшихся бегством от преследования и в поисках лучшей жизни. Но это именно то, что Берглунд, владелец оплота всех металлистов города Гамильтона "The Doors Pub", делает с помощью семьи и группы друзей.



Большая часть канадцев, спонсирующих беженцев, как правило, куда старше, и они имеют отношение к каким-либо религиозным сообществам. Весьма необычно видеть в этой роли забитых татуировками тридцатилетних атеистов, живущих и дышащих экстремальным металлом.



«Реакция, которую мы встречаем от ста процентов организаций, с которыми мы имеем дело, такая: "Что, правда? Вы?" — рассказывает Берглунд. — Но я решил внести в это дело свой вклад из-за всей той роскоши, которой мы располагаем здесь, в Канаде».



Со своей стороны Муслим Хамо говорит, что любовь её спонсора к тяжёлому металлу ни разу не становилась причиной каких бы то ни было проблем.



«Это не создало никакого барьера», — заявила она, добавив, что у неё ни разу не появлялось мысли о том, что она «не хочет, чтобы это присутствовало в её жизни», несмотря на некоторую мрачность подобного окружения.



«Они во всём проявили широту взглядов», — говорит Берглунд.



Группа спонсоров очень высоко оценила то, что Муслим Хамо лайкнула выложенное Берглундом фейсбук-видео Dimmu Borgir — симфо-блэк-металл-группы, наиболее известной по композициям вроде "Progenies Of The Great Apocalypse" или кавер-версией песни Twisted Sister "Burn In Hell".



Поставив на ноги одну семью, Берглунд и его товарищи по спонсорству готовятся взять на попечение ещё одну — это набирающая популярность традиция, которую они надеются поддерживать долгие годы.



«Я бы описал это двумя способами, — говорит Берглунд. — Первое — это самый металлический поступок из всех, которые я когда-либо делал, и, что наиболее важно, я сделал это для людей, не принадлежащих к металл-сообществу. Второе, я бы сказал, что это, пожалуй, самое значимое дело в моей жизни».











