Владелец канадского хэви-металлического паба о спонсировании сирийских беженцев: «Это самый металлический поступок из всех, что я когда-либо делал»
В доме Тайлера Берглунда балом правит хзви-металлическая эстетика — от тиснёных табличек с символами 666, установленными над входом на кухню, до целой коллекции полноразмерных реплик оружия из «Властелина Колец», украшающих стены дома.
В подобном жилище вы никак не ожидаете найти людей, поддерживающих семью сирийских беженцев, прибывших в Канаду, спасавшихся бегством от преследования и в поисках лучшей жизни. Но это именно то, что Берглунд, владелец оплота всех металлистов города Гамильтона "The Doors Pub", делает с помощью семьи и группы друзей.
Большая часть канадцев, спонсирующих беженцев, как правило, куда старше, и они имеют отношение к каким-либо религиозным сообществам. Весьма необычно видеть в этой роли забитых татуировками тридцатилетних атеистов, живущих и дышащих экстремальным металлом.
«Реакция, которую мы встречаем от ста процентов организаций, с которыми мы имеем дело, такая: "Что, правда? Вы?" — рассказывает Берглунд. — Но я решил внести в это дело свой вклад из-за всей той роскоши, которой мы располагаем здесь, в Канаде».
Со своей стороны Муслим Хамо говорит, что любовь её спонсора к тяжёлому металлу ни разу не становилась причиной каких бы то ни было проблем.
«Это не создало никакого барьера», — заявила она, добавив, что у неё ни разу не появлялось мысли о том, что она «не хочет, чтобы это присутствовало в её жизни», несмотря на некоторую мрачность подобного окружения.
«Они во всём проявили широту взглядов», — говорит Берглунд.
Группа спонсоров очень высоко оценила то, что Муслим Хамо лайкнула выложенное Берглундом фейсбук-видео Dimmu Borgir — симфо-блэк-металл-группы, наиболее известной по композициям вроде "Progenies Of The Great Apocalypse" или кавер-версией песни Twisted Sister "Burn In Hell".
Поставив на ноги одну семью, Берглунд и его товарищи по спонсорству готовятся взять на попечение ещё одну — это набирающая популярность традиция, которую они надеются поддерживать долгие годы.
«Я бы описал это двумя способами, — говорит Берглунд. — Первое — это самый металлический поступок из всех, которые я когда-либо делал, и, что наиболее важно, я сделал это для людей, не принадлежащих к металл-сообществу. Второе, я бы сказал, что это, пожалуй, самое значимое дело в моей жизни».
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