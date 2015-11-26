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Mike Portnoy, K. K. Downing, Ace Frehley в новой супергруппе PDF



Легендарные музыканты Mike Portnoy (ex-DREAM THEATER), K. K. Downing (ex-JUDAS PRIEST), Ace Frehley (ex-KISS) объединили усилия в новом проекте PDF. К ним в качестве сессионных музыкантов присоединятся вокалист Tim "Ripper" Owens и басист Peter Baltes (ex-ACCEPT). Первый альбом группы, получивший название "Suck it!", выйдет в конце этого года, тогда же начнётся мировой тур.





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