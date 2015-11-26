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Mike Portnoy, K. K. Downing, Ace Frehley в новой супергруппе PDF



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Легендарные музыканты Mike Portnoy (ex-DREAM THEATER), K. K. Downing (ex-JUDAS PRIEST), Ace Frehley (ex-KISS) объединили усилия в новом проекте PDF. К ним в качестве сессионных музыкантов присоединятся вокалист Tim "Ripper" Owens и басист Peter Baltes (ex-ACCEPT). Первый альбом группы, получивший название "Suck it!", выйдет в конце этого года, тогда же начнётся мировой тур.



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КомментарииСкрыть/показать 23 )

Flaming


1 апр 2019, 11:52		А разогревать будет группа JPG.

И отсосите!
:XDDDD

Alisher


1 апр 2019, 11:55		Портной, ну не с Кисс же теперь коллаборационироваться:( Это уже дно, ведь ты почти всегда делал музыку схорошими музыкантами.

Dr_Sexy


1 апр 2019, 11:59		Flaming, Judas Priest Gay?

Flaming


1 апр 2019, 12:10		Не исключено)))
Узнаем, когда выйдут отчеты по туру - FLAC и MKV

Knight of the road


1 апр 2019, 12:31		Мем смешной, а ситуация страшная.

Xander


1 апр 2019, 12:40		Портной и kiss!? Мишань признавайся какая сила тебя на это толкнула

Saint Portnoy


1 апр 2019, 12:56		В проекте Тарья на вокале, забыли указать

Frostauskas


1 апр 2019, 12:56		С 1-м апреля, дураки! xD

Kaval


1 апр 2019, 13:12		Альбом в формате pdf будет издаваться.

Kaval


1 апр 2019, 13:13		А Ломбардо не пригласят пару песен сыграть?

decided


1 апр 2019, 13:20		О ни че се))
Питер Балтес- добро пожаловать в клуб!
Ждем твою речь о том, как бы хотел вернуться, но тебя там не любят, но если бы предложили то вернулся бы и т.д. и т.п.)))

LU777


1 апр 2019, 13:39		April 1

nabastak_


1 апр 2019, 13:42		Блин, 1 апреля. Жалко !
И на инглише - пусто )

Rus


1 апр 2019, 13:50		Да, забавно придумали. Зачёт! )

francesco_totti


1 апр 2019, 14:06		Первая песня будет называться Flames of Adobe Acrobat

Nowhere


1 апр 2019, 14:15		Дарксайд, давай ещё!)

Alex6669930


1 апр 2019, 15:09		хм прикольная новость, в формате PDF, орнул в голос :D

ein schwein


1 апр 2019, 15:56		Этим троим стоит всерьез задуматься

Rutger


1 апр 2019, 16:22		КаКа Даунинг давно в разговорном жанре, какая группа)

DrJekyll


1 апр 2019, 16:34		Всех с 1 апреля!
Надеюсь, все поняли, что новость - первоапрельская шутка юмора?!

Blackout 74


1 апр 2019, 16:46		Нет это правда, они решили собраться и утереть всем носы, доказать, что ещё есть порох в пороховницах.

gravitgroove


1 апр 2019, 17:07		группа "Верстальщики", епть

Reflection


1 апр 2019, 17:20		Топовая банда была бы. Хз правда, что они играли бы.


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