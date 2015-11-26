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Mike Portnoy, K. K. Downing, Ace Frehley в новой супергруппе PDF
Легендарные музыканты Mike Portnoy (ex-DREAM THEATER), K. K. Downing (ex-JUDAS PRIEST), Ace Frehley (ex-KISS) объединили усилия в новом проекте PDF. К ним в качестве сессионных музыкантов присоединятся вокалист Tim "Ripper" Owens и басист Peter Baltes (ex-ACCEPT). Первый альбом группы, получивший название "Suck it!", выйдет в конце этого года, тогда же начнётся мировой тур. |
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Flaming
И отсосите!
:XDDDD
Alisher
Dr_Sexy
Flaming
Узнаем, когда выйдут отчеты по туру - FLAC и MKV
Knight of the road
Xander
Saint Portnoy
Frostauskas
Kaval
Kaval
decided
Питер Балтес- добро пожаловать в клуб!
Ждем твою речь о том, как бы хотел вернуться, но тебя там не любят, но если бы предложили то вернулся бы и т.д. и т.п.)))
LU777
nabastak_
И на инглише - пусто )
Rus
francesco_totti
Nowhere
Alex6669930
ein schwein
Rutger
DrJekyll
Надеюсь, все поняли, что новость - первоапрельская шутка юмора?!
Blackout 74
gravitgroove
Reflection
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