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18 апр 2019



Канадский Монреаль официально провозглашён городом тяжёлого металла



Согласно сообщению Global News город Монреаль в провинции Квебек, Канада, получил официальное признание заслуг своей хэви-металлической сцены.



Неделю назад член городского совета Крейг Сав выдвинул предложение по предании Монреалю статуса города «с особыми заслугами» в области хэви-металлической музыки. Предложение было выставлено на голосование в этот понедельник 15 апреля во время совещания городского совета, где встретило единодушное одобрение и поддержку со стороны обеих партий.



Несколько широко известных металл-команд, таких как CRYPTOPSY и KATAKLYSM, начинали свою деятельность в Монреале, а также город проводит ежегодный двухдневный летний фестиваль тяжёлой музыки под названием Heavy Montreal. Наиболее известной металлической командой из провинции Квебек считается группа VOIVOD из города Жонкьер.



«Тяжёлый металл долгие годы был и остается важной частью культуры Монреаля. То, что сам город это признаёт, это невероятно здорово», — прокомментировал ситуацию Ник Фаркас, создатель фестиваля Heavy Montreal и исполнительный директор концертного агентства Evenko.



В программе "Daybreak" телеканала CBC Крейг Сав заявил, что хотел «отметить местную музыкальную сцену»:



«На территории Монреаля живут десятки тысяч преданных фанатов, которые проводят так много времени, занимаясь музыкой: они играют сами, продвигают мероприятия и ходят на концерты. Металлическая музыка, которую создаёт наш город, на хорошем счету у множества людей по всему миру благодаря своей особенной техничности, присущей только ей».



Вдобавок к признанию той важной роли, которую играет Монреаль на мировой метал-сцене, привлекая внимание групп со всего земного шара, Сав считает, что тяжёлый металл, который создается в этом городе, уникален по своей природе:



«Хэви-металл, созданный в Монреале, — это музыка более техничного характера, более сложная в плане исполнения. Это не что-то панковское или прямолинейное, это музыка чуть более сложная, продуманная и созданная с композиторским подходом. Я думаю, сама академическая среда Монреаля, с музыкальными программами в колледжах и университетах, с нашей джазовой сценой, оказывает положительное влияние на тот тип хэви-металлической музыки, который создаётся в нашем городе».





















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