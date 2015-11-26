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Пародийный рекламный ролик о блэк-металлической кукле Барби стал популярным



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Ролик был изначально загружен в 2017 году, но сейчас он получил новую жизнь.

Пародийная реклама Барби, изображающая «блэк-металлическую» версию куклы, стала вирусной.

90-секундный клип был изначально загружен художником Гвенмари Уайт в ноябре 2017 года и в первый раз был показан в Калифорнийском институте искусств.

Рекламный видеоролик о «блэк-металлической кукле Барби», в противовес гламурным и оптимистичным рекламным роликам о Барби, снова появился в сети и пользуется огромной популярностью после того, как его нашли и стали распространять на ряде веб-сайтов.

В песне, которая появилась в клипе, есть следующие строки, исполняемые в оптимистичном ключе: «Блэк-металлическая Барби, норвежский сюрприз / Пойдём же в лес, когда умрёт солнечный свет» и «Блэк-металлическая Барби, культовая и грубая / Пустимся во все тяжкие, вырвав коготь». Чуть позже появляется примечание, что «жертвенные овцы в комплект не входят».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

gravitgroove


6 май 2019, 16:39		"глумление над трупом: так в записке и написано".


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