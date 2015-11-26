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Вокалист PRODIGY Кит Флинт принимал наркотики перед смертью



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По данным BBC, у вокалиста THE PRODIGY Кита Флинта в организме содержалось неустановленное количество кокаина, алкоголя и кодеина в момент смерти.

Старший коронер Эссекса, Кэролайн Бизли-Мюррей, официально заявила, что не было достаточно доказательств, чтобы утверждать, что музыкант покончил с собой.

Флинт был найден мёртвым в своем доме в Норт-Энде, Эссекс, 4 марта. 49-летний вокалист умер в результате повешения.

Бизли-Мюррей сказала:

«Мы никогда не узнаем, что у него было на уме в тот день.

Я предполагаю, что это самоубийство. Чтобы сообщить это, я должна была найти наличие значительной вероятности, что мистер Флинт сформировал идею и предпринял преднамеренное действие, зная, что это приведёт к его смерти.

Учитывая все обстоятельства, я не нахожу достаточных доказательств для этого».

Коронер также сказала, что не было достаточных доказательств, чтобы зарегистрировать смерть Флинта как несчастный случай, так как он, возможно, «дурачился, и всё пошло по ужасному сценарию».



THE PRODIGY Frontman KEITH FLINT Took Drugs Before Death



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

gravitgroove


8 май 2019, 22:14		"... алкоголя и кодеина..."
все ясно.

ufx


8 май 2019, 22:36		Так с женой же расстался. Немудрено.

gravitgroove


8 май 2019, 22:48		))) у меня в районе каждый сотый житель - аптечный опиатно-барбитуратный наркоман. Обыкновенные кайфожоры - все беззубые, не ухоженные, плохо пахнущие асоциальные люди с помутненным сознанием и уничтоженной вышеописанным психикой: могут смеяться над тупой шуткой или чем-то нехорошим. А начиналось все чисто из-за любопытства и познания новых способов блаженства. А сейчас ноют, что их препораты в цене взлетели. За их же счет их со света сживают играя на их же угнетенной силе воли.

гладиатор


8 май 2019, 23:00		"Так с женой же расстался. Немудрено."

Это что, повод чтобы покончить с собой?


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