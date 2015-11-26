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Вокалист PRODIGY Кит Флинт принимал наркотики перед смертью
По данным BBC, у вокалиста THE PRODIGY Кита Флинта в организме содержалось неустановленное количество кокаина, алкоголя и кодеина в момент смерти.
Старший коронер Эссекса, Кэролайн Бизли-Мюррей, официально заявила, что не было достаточно доказательств, чтобы утверждать, что музыкант покончил с собой.
Флинт был найден мёртвым в своем доме в Норт-Энде, Эссекс, 4 марта. 49-летний вокалист умер в результате повешения.
Бизли-Мюррей сказала:
«Мы никогда не узнаем, что у него было на уме в тот день.
Я предполагаю, что это самоубийство. Чтобы сообщить это, я должна была найти наличие значительной вероятности, что мистер Флинт сформировал идею и предпринял преднамеренное действие, зная, что это приведёт к его смерти.
Учитывая все обстоятельства, я не нахожу достаточных доказательств для этого».
Коронер также сказала, что не было достаточных доказательств, чтобы зарегистрировать смерть Флинта как несчастный случай, так как он, возможно, «дурачился, и всё пошло по ужасному сценарию».
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gravitgroove
все ясно.
ufx
gravitgroove
гладиатор
Это что, повод чтобы покончить с собой?
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