Lady Gaga, Dave Grohl, Billie Eilish и другие просят сохранить независимые площадки
Lady Gaga, Dave Grohl, Billie Eilish, ROBERT PLANT, OZZY OSBOURNE, ALICE COOPER и еще порядка 600 музыкантов подписали открытое письмо от National Independent Venue Association с просьбой сохранить независимые музыкальные площадки в США.
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