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*JUDAS PRIEST: «Геи-металлисты, выходите из сумрака!» 28
*Протестное видео от LIVING COLOUR 27
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Lady Gaga, Dave Grohl, Billie Eilish и другие просят сохранить независимые площадки



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Lady Gaga, Dave Grohl, Billie Eilish, ROBERT PLANT, OZZY OSBOURNE, ALICE COOPER и еще порядка 600 музыкантов подписали открытое письмо от National Independent Venue Association с просьбой сохранить независимые музыкальные площадки в США.

ROBERT PLANT, OZZY OSBOURNE And ALICE COOPER Are Among 600 Artists Asking Congress To Save Independent Venues



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Эрик Клэптон | Ледовый Дворец Рейтинг@Mail.ru

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