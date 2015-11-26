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Live Nation сокращает гонорары музыкантам и переводит на них все риски из-за отмен
По сообщению Rolling Stone, Live Nation, крупнейший мировой промоутер, объявил о пересмотре ранее действующих правил:
«В последние месяцы глобальная пандемия изменила мир, а вместе с ней и динамику музыкальной индустрии. Мы переживаем беспрецедентные времена и должны адекватно реагировать на изменение рыночного спроса, экспоненциальный рост определённых расходов и общий рост неопределённости, которые материально сказываются на нашей миссии. Для того чтобы мы могли двигаться вперёд, мы должны внести определённые изменения в наши соглашения с артистами. Принципиальные изменения на 2021 год изложены ниже.
Гарантии для артистов: гарантии для артистов будут скорректированы в сторону понижения на 20% по сравнению с уровнем 2020 года.
Цены на билеты: цены на билеты устанавливаются промоутером по его собственному усмотрению и могут быть изменены.
Условия оплаты: артисты получают депозит в размере 10% за месяц до начала фестиваля при условии заключения договора и выполнения маркетинговых обязательств. Оставшаяся сумма, за вычетом стандартных вычетов по налогам и производственным затратам, будет оплачена после выступления.
Минимальные маркетинговые требования: все артисты должны будут оказать содействие в маркетинге фестиваля посредством минимальных требований к размещению информации в социальных сетях, изложенных в предложении артиста.
Требования по стримам: все артисты должны будут обеспечить съёмку своего выступления на фестивале для использования в прямой телевизионной трансляции, прямой веб-трансляции, потоковой трансляции по требованию и/или прямой спутниковой радиопередачи.
Счета: все решения, касающиеся "оплаты фестиваля", принимаются исключительно по усмотрению промоутера.
Товары: покупатель удерживает 30% от продаж товаров артиста и отправляет 70% артисту в течение двух недель после фестиваля.
Авиабилеты и проживание: эти расходы несёт артист.
Спонсорство: промоутер контролирует все виды спонсорства на фестивале без каких-либо ограничений, и артисты не могут продвигать бренды на сцене или в его постановке.
Ограничительный радиус (формой неконкурентного предложения, используемого в индустрии живой музыки, когда промоутер тура предусматривает, что исполнитель в течение определённого периода времени до или после выступления на концерте или фестивале не должен проводить концерты в других местах в пределах определённого радиуса): нарушение пункта о радиусе без предварительного письменного разрешения фестиваля приведёт, по собственному усмотрению фестиваля, либо к уменьшению гонорара артиста, либо к отстранению артиста от участия в мероприятии, при этом все авансы, внесённые до начала мероприятия, будут немедленно возвращены в распоряжение фестиваля.
Страхование: артист обязан иметь собственную страховку на случай отмены фестиваля, так как промоутер не несет ответственности за гонорар артиста в случае отмены фестиваля из-за погодных условий или форс-мажорных обстоятельств.
Аннулирование со стороны артиста: если артист отменяет своё выступление в нарушение договора, артист оплачивает промоутеру двукратный гонорар артиста.
Отмена из-за плохих продаж: если выступление отменяется из-за плохой продажи билетов, артист получит 25% от гарантийной суммы.
Форс-мажор: если выступление артиста отменяется в связи с форс-мажорными обстоятельствами — в том числе из-за пандемии, похожей на Covid-19, — промоутер не выплачивает артисту гонорар. Артист несёт личную ответственность за получение любой страховки от аннулирования своего выступления.
Неспособность использовать полную вместимость помещения: если промоутер — либо из-за распоряжения площадки, либо из-за любого государственного органа — не имеет права использовать полную вместимость площадки, то промоутер может расторгнуть договор, и артист вернёт все деньги, ранее перечисленные ему.
Мы полностью осознаем важность этих изменений, и не делали их без серьёзного рассмотрения. Мы благодарны Вам — и всем артистам — за понимание необходимости внесения этих изменений для того, чтобы фестивальный бизнес продолжал деятельность не только для артистов и продюсеров, но и для поклонников».
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Evil3062
olly71
Blindman
olly71
hansi_hrb
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