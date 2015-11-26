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Британское правительство инвестирует 1.57 миллиарда фунтов в культуру



Всемирно известные британские компании, работающие в области искусства, культуры и наследия, получат лучший в мире спасательный пакет в размере 1,57 миллиарда фунтов стерлингов, который поможет справиться с последствиями действия коронавируса — об этом объявило правительство Великобритании.



Тысячи организаций из различных секторов, включая исполнительское искусство и театры, объекты наследия, исторические дворцы, музеи, галереи, живая музыка и независимое кино, получат доступ к экстренным грантам и займам.



Деньги, которые представляют собой самые крупные единовременные инвестиции в культуру Великобритании, обеспечат жизненно важные организации, занимающиеся вопросами культуры и наследия по всей стране серьезно пострадавшей от пандемии. Они помогут им оставаться на плаву пока они закрыты. Финансирование для возобновления приостановленных проектов также поможет поддержать занятость, включая внештатных сотрудников, работающих в этих секторах.



Многие британские учреждения в области культуры и наследия уже получили беспрецедентную финансовую помощь, чтобы справиться с пандемией, включая займы, отпускные дни и участие в программе по сохранению рабочих мест в связи с коронавирусом. С начала пандемии более 350 000 человек, работающих в секторе досуга и отдыха, были отправлены в неоплачиваемый отпуск.



Этот новый пакет будет доступен по всей стране и обеспечит будущее этих многомиллиардных отраслей промышленности.



Премьер-министр Борис Джонсон: «От культовых театров и мюзиклов, завораживающих выставок в наших галереях мирового класса до концертов в местных подвальных помещениях — культурная индустрия Великобритании является бьющимся сердцем этой страны. Эти деньги помогут сохранить этот сектор для будущих поколений, обеспечивая возможность творческим группам и концертным залам по всей Великобритании оставаться на плаву и поддерживать свой персонал, в то время как их двери остаются закрытыми, а занавесы — опущенными».



Министр культуры Оливер Дауден: «Наше искусство и культура — душа нашей нации. Они делают нашу страну великой и являются опорой нашей мировой и быстро растущей творческой индустрии. Я понимаю с какими серьезными вызовами сталкивается искусство и мы должны защищать и сохранять все, что можем для будущих поколений. Сегодня мы объявляем об огромном пакете безотлагательной поддержки для преодоления кризиса финансирования, с которым они сталкиваются. Я говорил, что мы не подведем искусство и эти масштабные инвестиции свидетельствуют о нашем уровне обязательств».



Риши Сунак, канцлер казначейства: «Наши всемирно известные галереи, музеи, объекты наследия, музыкальные площадки и независимые кинотеатры не только важны для поддержания процветания нашей экономики, в которой занято более 700 000 человек, но и являются жизненной силой британской культуры. Вот почему мы даем им столь необходимые для выживания деньги, помогаем защитить рабочие места и гарантируем, что они смогут и дальше предлагать людям те достопримечательности и музыку, которыми славится Британия».



Объявленный сегодня пакет включает в себя финансирование национальных учреждений культуры в Англии и инвестиции в объекты культуры и наследия, чтобы возобновить строительные работы, приостановленные в результате пандемии. Это станет большим шагом вперед, который поможет восстановить культурную инфраструктуру. Беспрецедентный пакет включает в себя:



- 1,15 миллиарда фунтов стерлингов для поддержки культурных организаций в Англии, предоставленных в виде грантов и займов. Он будет состоять из 270 млн. фунтов стерлингов в виде возвратного финансирования и 880 млн. фунтов стерлингов в виде грантов.



- 100 миллионов фунтов стерлингов целевой поддержки национальных культурных учреждений в Англии и Английского фонда культурного наследия.



- 120 миллионов фунтов капитальных вложений для возобновления строительства объектов культурной инфраструктуры и проектов по строительству объектов наследия в Англии, которое было приостановлено в связи с пандемией коронавируса.



Новое финансирование также будет означать дополнительные £188 млн. для автономных администраций Северной Ирландии (£33 млн.), Шотландии (£97 млн.) и Уэльса (£59 млн.).



Решения о выплате грантов будут приниматься совместно с независимыми экспертами из этого сектора, включая Совет по искусству Англии и другие специализированные органы, такие как Историческая Англия, Национальный фонд лотерейного наследия и Британский институт кинематографии.



Возмещаемое финансирование будет предоставляться на льготных условиях, специально разработанных для учреждений культуры с тем чтобы обеспечить их доступность. Более подробная информация будет изложена при открытии схемы для подачи заявок в ближайшие недели.







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