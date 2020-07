Фраза, имя группы Группы в стиле Acoustic Adult Oriented Alternative Ambient Angry Art Atmospheric Avantgarde Battle Black Blues Brutal Christian Classic Country Cyber Dark Death Doom Drone Electro Epic Ethereal Ethno Extreme Fantasy Folk Funk Fusion Future Glam Gore Gothic Grind Grunge Hard Heavy Horror Indie Industrial Instrumental J Jazz Math Medieval Melodic Metal Modern Neo Neoclassic New Noise Nu Pagan Pop Post Power Progressive Psychedelic Punk Rap Ritual Rock Ska Sludge Space Speed Stoner Symphonic Synth Technical Thrash Trip Viking

Новое интернет-радио



Привет всем! Недавно, на просторах Интернета появилось теплое ламповое рок-радио в стиле Hard'n'Heavy — "Melody Maker".



История его появления заслуживает небольшого отступления. В 2008 году музыкальный журналист Алексей Донченко (Music Box, Metallist) увидел в продаже прекрасный домен melodymaker.org. Кто не знает, так назывался старейший британский музыкальный журнал, издававшийся с 1926 года до конца 90-х. Он был основным музыкальным изданием "туманного Альбиона" долгие годы. Многие группы, включая Depeche Mode, The Cure и Duran Duran искали на его страницах через объявления себе разных музыкантов. Так, именно с его помощью группа Deep Purple открыла для себя, а потом и для всего мира David'a Coverdale'a!



Не долго раздумывая домен был куплен, и с течением времени стала развиваться идея запустить на нем радио. Более 10 лет собирался материал, обдумывалась концепция, готовилась техническая сторона проекта. Да, так долго, поскольку проект не задумывался как коммерческий, да и жизненные перипетии (потеря работы, закрытие журналов, отсутствие денег, знаний и т.п.) не способствовали его быстрому запуску. В конечном счете, радио заработало 2 марта 2020 года, а на следующий день, 3 марта, внезапно не стало его вдохновителя: Алексея Донченко. Он умер от остановки сердца на похоронах своей коллеги из журнала Music Box. Вот так уходят преданные ценители и поклонники прекрасной музыки, посвятившие себя тому, что составляет для кого-то часть жизни, а для кого-то нередко и всю жизнь. Автор проекта ушел, но близкие друзья продолжили поддерживать радио, наполняя его музыкой, создав сайт, раскручивая его среди друзей и ценителей подобной музыки.



Melody Maker — сейчас это в первую очередь без преувеличения фантастическая подборка прекрасной музыки в стиле rock, hard rock, glam rock, heavy (Kiss, Bon Jovi, Van Halen, Scorpions, GnR, Aerosmith, Kingdom Come, Heart и сотни других супер-имен) звучащая теперь из любого устройства с доступом в Интернет.



Но идея радио была не в том, чтобы крутить лишь "нетленки". Существенную часть трек-листа составляют группы, либо менее известные, либо вовсе неизвестные у нас: британцы The Coral Sea, датчане D:A:D, финны Hanoi Rocks, Harmaja.. американец Mike Ness и многие, многие другие. И это алмазы, бриллианты музыки; ярчайшие, прекраснейшие артисты, которых там тоже довольно много.



В трек-листе нет слабых и проходных песен. Радио прекрасно слушается часами. Но со смертью "музыкального редактора" возникла необходимость в дальнейшем пополнении коллекции, которая сейчас составляет около 500 треков, что есть приблизительно 30 часов непрерывного звучания.





