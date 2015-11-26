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Новое интернет-радио
Привет всем! Недавно, на просторах Интернета появилось теплое ламповое рок-радио в стиле Hard'n'Heavy — "Melody Maker".
История его появления заслуживает небольшого отступления. В 2008 году музыкальный журналист Алексей Донченко (Music Box, Metallist) увидел в продаже прекрасный домен melodymaker.org. Кто не знает, так назывался старейший британский музыкальный журнал, издававшийся с 1926 года до конца 90-х. Он был основным музыкальным изданием "туманного Альбиона" долгие годы. Многие группы, включая Depeche Mode, The Cure и Duran Duran искали на его страницах через объявления себе разных музыкантов. Так, именно с его помощью группа Deep Purple открыла для себя, а потом и для всего мира David'a Coverdale'a!
Не долго раздумывая домен был куплен, и с течением времени стала развиваться идея запустить на нем радио. Более 10 лет собирался материал, обдумывалась концепция, готовилась техническая сторона проекта. Да, так долго, поскольку проект не задумывался как коммерческий, да и жизненные перипетии (потеря работы, закрытие журналов, отсутствие денег, знаний и т.п.) не способствовали его быстрому запуску. В конечном счете, радио заработало 2 марта 2020 года, а на следующий день, 3 марта, внезапно не стало его вдохновителя: Алексея Донченко. Он умер от остановки сердца на похоронах своей коллеги из журнала Music Box. Вот так уходят преданные ценители и поклонники прекрасной музыки, посвятившие себя тому, что составляет для кого-то часть жизни, а для кого-то нередко и всю жизнь. Автор проекта ушел, но близкие друзья продолжили поддерживать радио, наполняя его музыкой, создав сайт, раскручивая его среди друзей и ценителей подобной музыки.
Melody Maker — сейчас это в первую очередь без преувеличения фантастическая подборка прекрасной музыки в стиле rock, hard rock, glam rock, heavy (Kiss, Bon Jovi, Van Halen, Scorpions, GnR, Aerosmith, Kingdom Come, Heart и сотни других супер-имен) звучащая теперь из любого устройства с доступом в Интернет.
Но идея радио была не в том, чтобы крутить лишь "нетленки". Существенную часть трек-листа составляют группы, либо менее известные, либо вовсе неизвестные у нас: британцы The Coral Sea, датчане D:A:D, финны Hanoi Rocks, Harmaja.. американец Mike Ness и многие, многие другие. И это алмазы, бриллианты музыки; ярчайшие, прекраснейшие артисты, которых там тоже довольно много.
В трек-листе нет слабых и проходных песен. Радио прекрасно слушается часами. Но со смертью "музыкального редактора" возникла необходимость в дальнейшем пополнении коллекции, которая сейчас составляет около 500 треков, что есть приблизительно 30 часов непрерывного звучания.
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