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С августа в Британии разрешат концерты



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В Британии начнут разрешать выступления в помещении с рассредоточенной аудиторией в следующем месяце.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил на пресс-конференции в пятницу:

«С 1 августа мы возобновим живые выступления в закрытых помещениях для зрителей в зависимости от успеха наших экспериментальных проектов, и мы будем организовывать более масштабные мероприятия с целью более широкого открытия осенью... С октября мы намерены вернуть аудиторию на стадионы и дать возможность возобновить конференции и другие деловые мероприятия. Эти изменения должны быть сделаны в условиях безопасности с учётом пилотных проектов».

Министр культуры Великобритании Оливер Дауден в своем обращении заявил:

«Сектор исполнительского искусства Великобритании известен во всём мире, и я рад, что мы добиваемся реального прогресса в том, чтобы его двери были вновь открыты для публики, но с социальным дистанцированием. С августа крытые театры, музыкальные площадки и концертные залы будут благополучно встречать публику по всей стране».

Правительство подчеркнуло, что «ожидается, что зрители, исполнители и концертные залы будут постоянно поддерживать социальную дистанцию».

Джон Морган, директор Theatres Trust, назвал эту новость «шагом в правильном направлении», но добавил, что «для большинства театров будет экономически нецелесообразно открываться заново с 30–40 % аудитории, которая требуется при социальном дистанцировании. Теперь необходимо как можно скорее перейти к огласке 5-го этапа, что позволит театрам полностью открыть свои двери с соответствующими мерами безопасности. Без этого большинство площадок не могут быть полностью открыты, и нам также необходимо подготовиться к рождественским представлениям, от которых зависит выживание многих залов, и сделать это самое позднее в ближайшие несколько недель».

Театры закрыты с марта в рамках изоляции в связи с пандемией коронавируса.

В Соединённом Королевстве подтверждено более 290 000 случаев коронавируса и более 45 000 смертей. Что делает страну одной из самых сильно пострадавших в Европе.

England To Allow Indoor Concerts Starting In August



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