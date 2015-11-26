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Программа помощи концертным залам в США



Сенаторы США Эми Клобучар (D-MN) и Джон Корнин (R-TX) представили закон «О сохранении наших сцен», который предоставит гранты Администрации малого бизнеса для независимых владельцев концертных залов, пострадавших от распоряжения о нахождении на дому из-за COVID-19. Эти гранты обеспечат шестимесячную финансовую поддержку, чтобы удержать концертные залы на плаву, выплатить зарплату работникам и сохранить критически важный экономический сектор для сообществ по всей Америке.



«Концертные залы, театры и места развлечений Миннесоты, такие как Первая авеню в Миннеаполисе, где выступал знаменитый Принс, вдохновляли поколения на создание лучшей местной музыки, искусства и образования, — заявила Клобучар. — Этот закон поможет даст возможность небольшим развлекательным заведениям продолжать свою работу и служить нашим жителям на протяжении нескольких поколений».



«Техас является домом для целого ряда исторических и небольших развлекательных заведений мирового класса, многие из которых остаются закрытыми и до сих пор, — добавляет Корнин. — Культура вокруг техасских танцевальных залов и живая музыка сформировала поколения, и этот закон даст им ресурсы для того, чтобы заново открыть свои двери и продолжить обучение и вдохновлять техасцев после пандемии коронавируса».



Во время пандемии коронавируса небольшие залы живой музыки и развлекательные центры подверглись серьёзному удару: 90 % владельцев таких залов, промоутеров и организаторов, по сообщениям, рискуют закрыться без дополнительной финансовой помощи, а если продажа билетов не возобновится до 2021 года, ущерб оценивается в 9 миллиардов долларов США. Закон «Сохраним наши сцены» позволит:



• Тщательно определять независимых операторов концертных залов, промоутеров и представителей творческих коллективов, чтобы предотвратить получение крупными международными корпорациями федерального грантового финансирования.



• Направлять СБА на предоставление грантов в места, отвечающие установленным критериям, в размере наименьшего из 45 % от операционных расходов за календарный 2019 год или 12 млн долларов.



• Позволять администрации малого бизнеса выдавать дополнительные гранты в будущем, если финансирование останется доступным и кандидаты смогут подтвердить необходимость в финансировании.



• Разрешать получателям использовать гранты для покрытия расходов, понесённых во время пандемии COVID-19.



• Требовать от получателей возврата оставшегося финансирования по истечении одного года с даты предоставления средств.



• Получать разрешения на использование грантов для оплаты аренды, коммунальных услуг, ипотечных обязательств, закупок основных средств, платежей подрядчикам, регулярного обслуживания, административных расходов, налогов, операционной аренды, а также капитальных затрат, связанных с выполнением руководящих принципов штата, местных или федеральных органов по социальному дистанцированию.



• Разрешать выделить 10 миллиардов долларов на грантовую программу.



Закон «Сохраним наши сцены» одобрен Национальной независимой ассоциацией предприятий (NIVA) и Национальной независимой организацией по развитию и продвижению творческих способностей (NITO).



Сопредседатель комитета по защите интересов NIVA и президент Hartke Presents Адам Хартке отметил в своём сообщении:



«От имени наших более чем 2000 площадок, промоутеров и фестивалей, а также их сотрудников, артистов и местных сообществ, которые сталкиваются с экзистенциальным кризисом в результате пандемии COVID-19, мы невероятно благодарны сенаторам Корнину и Клобучару.



Несмотря на то, что существующие программы государственной помощи помогли другим отраслям промышленности, они не были разработаны для обеспечения потребностей таких малых предприятий, как наши, имеющих нулевой доход, огромные накладные расходы, и не представляющих, когда будет возможно вновь распахнуть двери площадок. Закон "Сохраним наши сцены" окажет нам необходимую помощь, чтобы пережить остановку работы отрасли до тех пор, пока мы не сможем безопасно возобновить деятельность и вновь стать экономическими генераторами для нашего региона, каковыми мы всегда и являлись».







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