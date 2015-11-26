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Работники Sony, Universal, Warner остаются на удалёнке до конца года



В последние дни три самых крупных лейбла — Sony, Universal и Warner — разослали уведомления работникам в США, что они остаются на удалёнке до января 2021 года.



В служебных записках, полученных Rolling Stone, Universal Music Group, Sony Music Group и Warner Music Group, говорится, что они не предвидят возвращения сотрудников в офисы до конца 2020 года в связи с сохранением в стране новых случаев заражения COVID-19.



Во вторник вечером компания Universal уведомила сотрудников о том, что «на данный момент, по нашему усмотрению, не следует ожидать массового возвращения в наши офисы в США, по крайней мере, до конца января 2021 года, если не позднее».



В среду Warner сообщила сотрудникам, что изначально планировалось вернуть значительное количество сотрудников примерно в сентябре, но теперь планируется «перенести эти даты — самое раннее на январь в наших американских офисах, и на октябрь — в наших офисах в Великобритании».



«Поскольку мы все продемонстрировали, что возможно работать удалённо, что означает, что мы можем наблюдать за развитием событий, а не быть одними из первых, кто вернётся», — сообщили представители Warner своим сотрудникам.



Позднее, в среду, компания Sony также направила по электронной почте сотрудникам письмо, в котором заявила, что не ожидает массового возвращения в свои американские офисы «до конца календарного года». Хотя компания и будет проводить некоторые встречи в офисах, однако эти встречи будут проводиться в соответствии с руководящими принципами правительства. «Если вас попросят принять участие в этих встречах, вы сможете поделиться любыми проблемами, которые могут возникнуть у вас в связи с участием в работе офиса», — заявили в Sony.







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