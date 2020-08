Фраза, имя группы Группы в стиле Acoustic Adult Oriented Alternative Ambient Angry Art Atmospheric Avantgarde Battle Black Blues Brutal Christian Classic Country Cyber Dark Death Doom Drone Electro Epic Ethereal Ethno Extreme Fantasy Folk Funk Fusion Future Glam Gore Gothic Grind Grunge Hard Heavy Horror Indie Industrial Instrumental J Jazz Math Medieval Melodic Metal Modern Neo Neoclassic New Noise Nu Pagan Pop Post Power Progressive Psychedelic Punk Rap Ritual Rock Ska Sludge Space Speed Stoner Symphonic Synth Technical Thrash Trip Viking

Acoustic Ambient Blues Body Music Classic Core Death'n'Roll Electro Ethno Folk Fusion Gothic Hard 'n' Heavy Industrial Instrumental Jazz Metal Neoclassic Noise Pop Punk Rock Visual Kei Wave

Дата : с по Гитарист MANOWAR признал вину в хранении детской порнографии 418 Новое видео U.D.O. 142 DEEP PURPLE не собираются на пенсию 38 Вокалистка LACUNA COIL: «Вот этот альбом не стоило выпускать... 34 Участники IMMORTAL сражаются за имя 27 все новости группы









сегодня



Доходы LIVE NATION за второй квартал упали на 98 %



Один из крупнейших глобальных концертных промоутеров Live Nation Entertainment, Inc. обнародовал финансовые результаты за второй квартал, завершившийся 30 июня. Гигант получил чистый доход 74,1 млн долларов — на 98% меньше, чем за тот же период годом ранее (3,16 миллиарда долларов), а текущие потери составили 431,9 млн долларов.



Во втором квартале Live Nation организовали только 24 концерта в Северной Америке, тогда как в прошлом году в этот период прошло 7 213 шоу. Концерты посетили 8000 человек, в то время как в 2019 цифра за этот период составила 15,84 миллиона. В Европе состоялся 131 концерт, в 2019-м — 3309 (посещаемость —41000 человек).



Live Nation так прокомментировали эти цифры:



«В последние три месяца нашей главной задачей была консолидация нашей финансовой позиции для получения уверенности в достаточной гибкости и подвижности, чтобы пережить длительный период без концертов. Мы ожидаем, что масштабная концертная деятельность начнётся летом 2021 года, и выручка от продажи билетов увеличится.



Важно отметить, что мы обещаем поклонникам музыки вернуться к живым концертам, когда они станут безопасными. Сильнейшим индикатором потребности аудитории в шоу стал тот факт, что люди сохраняют свои билеты, даже если у них есть возможность сделать возврат. По второму кварталу 86 % обладателей билетов сохранили их для использования в новые даты проведения шоу, продемонстрировав своё желание продолжать посещать концерты, несмотря на текущую неопределённость.



Мы ожидаем, что в 2021 году будет сильный сезон летних фестивалей на открытом воздухе, на которые две трети фэнов сохранили свои билеты. Также ранние продажи на британские фестивали, такие как Download и Isle Of Wight, идут хорошо с прошлого года.



Помимо этого, на концерты и фестивали, намеченные на 2021 год, уже продано 19 миллионов билетов. Это более 4000 мероприятий. Всё это создает хорошую базу на будущий год. Исследования показывают, что концерты остаются хорошо востребованными и имеют высокий приоритет как социальное событие. Почти 90 % фэнов во всём мире планируют вновь посещать концерты, когда собрания людей станут безопасными.



А пока мы ищем другие пути связать артиста и публику. Мы получили подтверждение, что виртуальные концерты пользуются большим спросом, поэтому создали платформу "Live From Home", чтобы поклонники могли найти выступления своих любимых музыкантов. Во втором квартале 67 миллионов фэнов посмотрели 18 тысяч концертов и фестивалей во всём мире. Только в прошлый уикэнд мы транслировали 150 выступлений в рамках Virtual Lollapalooza Festival. Мы видим хороший потенциал в онлайн-шоу на постоянной основе, как дополнительный канал для развития концертного бизнеса, слушателей из других регионов или тех, кто не может пойти на концерт.



Помимо этого мы занимаемся организацией концертов с соблюдением социальной дистанции в разных странах и городах, где это разрешено.



В это трудное время мы имеем хорошие позиции для того, чтобы пройти этот кризис, и мы вернём вам живую музыку, как только это будет возможно».



Недавно Billboard сообщал, что Live Nation уволил около 2100 из своих 10500 сотрудников, чтобы снизить расходы во время коронакризиса.







+1 -0



просмотров: 376