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Стоимость визы в США для иностранных артистов вырастет более чем на 50%



По данным NME и ряда других СМИ, Министерство национальной безопасности США объявило, что визовые сборы для иностранных артистов, гастролирующих по США, увеличатся более чем на 50% до конца 2020 года.



Впервые такое повышение было предложено в ноябре 2019 года. Эти изменения затрагивают типы виз Р и О, которые обычно используются артистами, гастролирующими в США. Визы позволяют артистам вернуться в страну в течение одного и трёх лет соответственно.



Пошлина за подачу заявки на визу О, которая применяется к «Лицам с исключительными способностями или достижениями», увеличится с 460 до 705 долларов США, т. е. на 53 %. Стоимость визы категории P, которая также может быть использована членами семьи этих лиц, увеличится до 695 долларов США.



Время ожидания визы также увеличится до 15 рабочих дней, а для тех, кому нужно будет быстрее рассмотреть заявку, станет доступен ускоренный сервис по цене 1000 долларов США. Новые тарифы вступят в силу со 2 октября.



Вся информация, касающаяся этих изменений, доступна на сайте Федерального Реестра США.







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