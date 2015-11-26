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Стоимость визы в США для иностранных артистов вырастет более чем на 50%



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По данным NME и ряда других СМИ, Министерство национальной безопасности США объявило, что визовые сборы для иностранных артистов, гастролирующих по США, увеличатся более чем на 50% до конца 2020 года.

Впервые такое повышение было предложено в ноябре 2019 года. Эти изменения затрагивают типы виз Р и О, которые обычно используются артистами, гастролирующими в США. Визы позволяют артистам вернуться в страну в течение одного и трёх лет соответственно.

Пошлина за подачу заявки на визу О, которая применяется к «Лицам с исключительными способностями или достижениями», увеличится с 460 до 705 долларов США, т. е. на 53 %. Стоимость визы категории P, которая также может быть использована членами семьи этих лиц, увеличится до 695 долларов США.

Время ожидания визы также увеличится до 15 рабочих дней, а для тех, кому нужно будет быстрее рассмотреть заявку, станет доступен ускоренный сервис по цене 1000 долларов США. Новые тарифы вступят в силу со 2 октября.

Вся информация, касающаяся этих изменений, доступна на сайте Федерального Реестра США.

Foreign Artist Visa Fees For The United States Set To Increase By Over 50% This October



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

sibterminator


10 сен 2020, 11:08		Джин Симмонс пролоббировал?

НELLECTOR


10 сен 2020, 11:13		Нахуя это Джину Симмонсу?

olly71


10 сен 2020, 13:04		Билеты на концерты подорожают . Народу ходить будет меньше. а значит и заработок музыкантов упадёт а значит не всем будет уже выгодно ездить за океан .

Lord Iscariah


10 сен 2020, 13:18		Слава Великой Америке!


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