Лидер MEGADETH: «Не думал, что Rust In Peace будет крутым» 143 Новое видео DARK TRANQUILLITY 59 Лидер ICED EARTH: «Matt не вернулся в группу» 52 NITA STRAUSS уже пять лет не берёт в рот 27 ROB HALFORD: «Хотел я как-то вокалиста IRON MAIDEN...» 24









LIVE NATION предоставит свои площадки для выборов



Компания LIVE NATION объявила о нескольких инициативах, направленных на поощрение гражданской активности и поддержку доступа к участию в голосовании на выборах 2020 года в США. Эти инициативы включают использование концертных залов, принадлежащих LIVE NATION, в качестве избирательных участков, обеспечение сотрудникам оплачиваемого отпуска для участия в голосовании, стимулирование людей к работе в качестве сотрудников по проведению выборов, а также налаживание партнёрских отношений с организациями по вопросам доступа к избирателям и просветительской деятельности.



«То, что мы делаем в LIVE NATION, помогает увеличить количество голосов по всему миру, а поддержка голосования — это ещё один важный способ, с помощью которого, как мы хотели бы, голоса были услышаны, — говорит Майкл Рапино, президент и генеральный директор LIVE NATION. — Для нас большая честь работать с такими невероятными партнёрами, и мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы поддержать и расширить участие избирателей среди наших сотрудников и общественности».



LIVE NATION работает с местными чиновниками над изучением возможности использования более 100 площадок, находящихся в собственности по всей стране в качестве избирательных участков. На сегодняшний день Wiltern и Hollywood Palladium в Лос-Анджелесе, Emo's в Остине и Buckhead Theatre в Атланте утверждены в качестве мест для голосования в их соответствующих округах, а The Fillmore был предложен для обслуживания местных жителей в Филадельфии и находится на завершающей стадии процесса проверки.



«LIVE NATION идут вперёд и выходят за рамки, понимая, что выборы — это нечто большее, чем просто избирательные участки. Они касаются наших сообществ, — говорит Аль Шмидт, уполномоченный городского совета Филадельфии. — LIVE NATION по-настоящему стремится помочь в это непростое время, и мы им за это очень благодарны».



«Мы гордимся партнёрством с LIVE NATION и объявляем, что The Hollywood Palladium и The Wiltern будут Центрами Голосования на предстоящих президентских выборах, — говорит Дин К. Логан, секретарь администрации округа Лос-Анджелес. — LIVE NATION активизировала работу по обеспечению нашего сообщества безопасным личным голосованием на двух культовых музыкальных площадках. Именно такое сотрудничество демонстрирует дух вовлечённости сообщества и силу нашей демократии».



Чтобы поддержать эти усилия, компания сотрудничает с "More Than A Vote", коалицией чернокожих спортсменов и артистов, выступающих за защиту права голоса, и "Civic Alliance" — беспартийной коалицией предпринимателей, работающих вместе, чтобы построить будущее, где каждый сможет голосовать, выступать в роли волонтёра и принимать меры по развитию страны.



«Превращая свои концертные площадки в места для голосования, LIVE NATION создаёт безопасный и удобный способ для людей воспользоваться своим правом голоса этой осенью, — говорит Майкл Тайлер, главный исполнительный директор по связям с общественностью организации "More Than A Vote". — Подобно спортивным аренам, "More Than A Vote" работает над преобразованием площадок в места для голосования, а многие залы LIVE NATION расположены в самом сердце населённых пунктов, где мы стремимся расширить возможности на этих выборах, плюс ко всему благодаря их вместимости они дают возможность для лучших вариантов защиты от COVID».



Как обычно, LIVE NATION предоставляет до половины оплачиваемого отпуска всем своим сотрудникам в день выборов. Кроме того, стремясь решить проблему нехватки в стране работников избирательных участков, вызванной пандемией COVID-19, LIVE NATION предоставит любому активному работнику полный день оплачиваемого отгула для работы на избирательных участках. Компания сотрудничает с Power The Polls с целью отслеживания участия сотрудников и удовлетворения потребностей в участниках избирательных комиссий в сообществах по всей стране.







