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Рокеры скорбят по Рут Бейдер Гинзбург
PEARL JAM, Charlie Benante (ANTHRAX), Todd La Torre (QUEENSRŸCHE), Alex Skolnick (TESTAMENT), Jay Jay French (TWISTED SISTER), Vernon Reid (LIVING COLOUR) и многие другие отреагировали на известия о смерти Рут Бейдер Гинзбург, которая ушла из жизни в возрасте 87 лет.
Рут Бейдер Гинзбург — американский юрист, судья Верховного суда США. Гинзбург была назначена президентом Биллом Клинтоном и приняла присягу 10 августа 1993 года. Она является второй судьёй-женщиной Верховного суда США, после Сандры Дэй О’Коннор. Гинзбург после отставки О’Коннор и до назначения Сони Сотомайор была единственной женщиной-членом Верховного суда. В этот период Гинзбург стала более жёсткой в особых мнениях, что было отмечено обозревателями и в популярной культуре. Обычно она рассматривается как принадлежащая к либеральному крылу суда. Гинзбург является автором значимых мнений большинства, в том числе «Соединённые Штаты против Вирджинии», «Олмстед против L.C.» и «Friends of the Earth, Inc. против Laidlaw Environmental Services, Inc.».
Бейдер родилась в Бруклине, Нью-Йорк, в семье евреев-иммигрантов. Её старшая сестра умерла когда Рут было чуть больше года, а её мать, одна из её самых больших источников вдохновения, умерла незадолго до того, как Бейдер окончила среднюю школу. Затем она получила степень бакалавра в Корнеллском университете и вышла замуж за Мартина Гинзбурга, а позднее поступила в Гарвардскую юридическую школу, где она была одной из немногих женщин в своем классе. Затем Гинзбург перешла в юридическую школу Колумбии, которую она окончила одной из первых в своём выпуске.
После окончания юридической школы Гинзбург стала преподавателем высшей школы. Она в должности профессора юридической школы Рутгерс и Колумбии преподавала гражданское делопроизводство и была одной из немногих женщин в своей области. Гинзбург провела значительную часть своей юридической карьеры в качестве правозащитницы, занималась защитой гендерного равенства и прав женщин, и выиграла несколько дел в Верховном суде. Она выступала в качестве юриста-добровольца Американского союза гражданских свобод и была членом совета директоров и одного из его общих советов в 1970-х годах. В 1980 году президент Джимми Картер назначил ее в Апелляционный суд США по округу Колумбия, где она работала до своего назначения в Верховный суд США.
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