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Организаторы Wacken Open Air выкупили лес и выпустили резинку для ж...



Компания Wacken Open Air приступила к выполнению обязательств по защите лесов планеты в декабре 2019 года. Вместе с поклонниками и WWF Германии в бразильских тропических лесах уже восстановлена территория размером с поле. В настоящее время возобновляется сотрудничество в области сохранения среды обитания.



С приобретением леса, расположенного на территории фестиваля в Вакене, W:O:A недавно расширило это сотрудничество в Германии. В качестве важного вклада в будущее план предусматривает подготовку примерно 8 гектаров леса к последствиям изменения климата и в то же время его тщательную и устойчивую интеграцию в фестиваль.



Для W:O:A дополнительные инвестиции в местные леса являются не только расширением фестивальной площадки с захватывающей дополнительной площадью, но и значительной защитой ценной экосистемы в будущем.



Стабильность имеет значение! В сотрудничестве с Forest Gum была произведена специальная жевательная резинка W:O:A, которая изготовлена из возобновляемого, биоразлагаемого сырья, она не только экологически чиста, пластична и вкусна. Кроме того, она вносит ещё один ценный вклад в будущее: за каждую проданную упаковку высаживается новое дерево.







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