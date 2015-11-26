Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео ACCEPT 309
*Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK 281
*Вокалистка HALESTORM: «Эти выборы между добром и злом» 61
*HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина» 58
*Умер Эдди Ван Хален 41
[= ||| все новости группы



Материалы отсутствуют
| - |

|||| сегодня

Организаторы Wacken Open Air выкупили лес и выпустили резинку для ж...



*
zoom
*
* *
Компания Wacken Open Air приступила к выполнению обязательств по защите лесов планеты в декабре 2019 года. Вместе с поклонниками и WWF Германии в бразильских тропических лесах уже восстановлена территория размером с поле. В настоящее время возобновляется сотрудничество в области сохранения среды обитания.

С приобретением леса, расположенного на территории фестиваля в Вакене, W:O:A недавно расширило это сотрудничество в Германии. В качестве важного вклада в будущее план предусматривает подготовку примерно 8 гектаров леса к последствиям изменения климата и в то же время его тщательную и устойчивую интеграцию в фестиваль.

Для W:O:A дополнительные инвестиции в местные леса являются не только расширением фестивальной площадки с захватывающей дополнительной площадью, но и значительной защитой ценной экосистемы в будущем.

Стабильность имеет значение! В сотрудничестве с Forest Gum была произведена специальная жевательная резинка W:O:A, которая изготовлена из возобновляемого, биоразлагаемого сырья, она не только экологически чиста, пластична и вкусна. Кроме того, она вносит ещё один ценный вклад в будущее: за каждую проданную упаковку высаживается новое дерево.

Wacken Open Air Festival Invests In Wacken And Buys Forest On Festival Ground



Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 522

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом