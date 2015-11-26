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Anthea

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20 окт 2020 : 		 Новое видео ANTHEA

14 окт 2020 : 		 Новое видео ANTHEA
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Новое видео ANTHEA



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"Reach", новое видео американской симфоник пауэр металл группы ANTHEA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Illusion", выход которого намечен на двадцать третьего октября на Rockshot Records:

“Reach”
“Eclipse”
“Moirai” (Feat. Chiara Tricarico)
“Illusion”
“The Light Divine” (Feat. Eric Meyers)
“Discovery”
“The Expedition”
“Reflections”
“Moirai” (Orchestral Version)

ANTHEA Shares вЂњReachвЂќ Music Video



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