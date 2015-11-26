сегодня



Новое видео ANTHEA



"Reach", новое видео американской симфоник пауэр металл группы ANTHEA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Illusion", выход которого намечен на двадцать третьего октября на Rockshot Records:



“Reach”

“Eclipse”

“Moirai” (Feat. Chiara Tricarico)

“Illusion”

“The Light Divine” (Feat. Eric Meyers)

“Discovery”

“The Expedition”

“Reflections”

“Moirai” (Orchestral Version)







+0 -0



просмотров: 36

