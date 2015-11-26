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Поджигателю церквей чОрных дали 23 года



Холден Мэттьюс, признавший свою вину в поджоге трёх исторически БэЛэМэ-церквей прихода Святого Ландри, проведёт более 23 лет в федеральной тюрьме. Он отсидит 282 месяца после того, как был осуждён судьёй федерального округа Робертом Саммерхейсом. Судья приговорил его к 25 годам лишения свободы, но засчитал ему 18 месяцев, которые он уже провёл в тюрьме. Находясь в тюрьме, Саммерхейс рекомендует Мэттьюсу пройти курс лечения от наркомании и получить консультацию по вопросам психического здоровья.



«Я сочувствую вашей борьбе и желанию вписаться в вашу идеологию, которая довела вас до нынешнего состояния. Но действия не были импульсивными, они были спланированы заранее».



Мэттьюс также должен выплатить около 2,7 миллиона долларов в качестве возмещения трём церквям, которые он сжёг. В 2019 году за десять дней Мэттьюс сжёг три церкви — St. Mary Baptist Church, Greater Union Baptist Church и Mount Pleasant Baptist Church.



Во время вынесения приговора Мэттьюс выступил с заявлением в суде и извинился за свои действия.



«В английском языке не хватает слов, чтобы выразить мои соболезнования. Если бы я только мог вернуться и всё изменить». Он также признался, что «нашёл Христа», находясь в тюрьме, и раскаялся в том, что его преступления причинили боль не только его «настоящей семье и друзьям», но и его «братьям и сёстрам во Христе».



Федеральные прокуроры во время слушания по обвинению в причастности к этим преступлениям в начале этого года утверждали, что Мэттьюс поджёг церкви, чтобы получить известность в блэк-металлическом музыкальном сообществе.







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