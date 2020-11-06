|
|
|
|
|
|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Рокеры отреагировали на заявления Трампа об украденных выборах
Гитарист TESTAMENT Alex Skolnick, вокалист QUEENSRŸCHE Todd La Torre, Danko Jones, бывший барабанщик SKID ROW/SAIGON KICK Phil Varone и многие другие отреагировали на заявления Трампа об украденных выборах.
«Это случай, когда они пытаются украсть выборы, они пытаются сфальсифицировать выборы и мы не можем этого допустить», — заявил Трамп в своём выступлении в зале заседаний Белого дома, не представив никаких доказательств, подтверждающих эти заявления, и поклявшись передать дело в Верховный суд.
«Если вы посчитаете законные голоса, я легко выиграю. Если вы подсчитаете незаконные голоса, то они могут попытаться украсть у нас выборы, если вы сможете учесть голоса, которые были поданы слишком поздно.
В Пенсильвании мы набрали почти 700 000 голосов. Я выиграл в Пенсильвании с большим отрывом, а потом цифры начали серьёзно сокращаться, и они говорят, что сейчас уже разрыв в 90 000 голосов, и голоса продолжают приходить, приходить и приходить, они находят их повсюду, а наши цифры начинают чудесным образом исчезать».
В среду представители Трампа предприняли юридические действия, чтобы помешать бывшему вице-президенту Джо Байдену набрать 270 голосов, необходимых для победы на выборах. Иски оспаривают подсчёт голосов в Мичигане, Пенсильвании и Джорджии.
По состоянию на 19 часов вечера четверга в Джорджии отрыв подскочил примерно до 3600 голосов. По данным «Вашингтон Пост», в штате осталось около 19 000 бюллетеней для подсчёта голосов. В Пенсильвании лидерство Трампа упало до менее чем 65 000 голосов и, как ожидается, сократится по мере того, как будет подсчитываться больше бюллетеней в районах, где большинство за демократов. Осталось подсчитать несколько сотен тысяч бюллетеней.
Трамп часто необоснованно нападал на голосование по почте как на объект мошенничества, несмотря на данные, свидетельствующие о том, что такие случаи мошенничества с голосами крайне редки. По статистике, приверженцы демократов голосуют больше по почте, а республиканцы — лично.
В воскресенье ведущие СМИ США сообщили о победе Джо Байдена. Трамп с этим не согласен.
|
|
|
|
|
|
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).