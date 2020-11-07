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Рокеры рады победе Джо Байдена. Но не все
Scott Ian (ANTHRAX), Alex Skolnick (TESTAMENT), Tracii Guns (L.A. GUNS), Jay Jay French (TWISTED SISTER), Todd La Torre (QUEENSRŸCHE) и многие другие выражают радость от того, что Джо Байден станет 46-м президентом США. |
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