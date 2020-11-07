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Рокеры рады победе Джо Байдена. Но не все



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Scott Ian (ANTHRAX), Alex Skolnick (TESTAMENT), Tracii Guns (L.A. GUNS), Jay Jay French (TWISTED SISTER), Todd La Torre (QUEENSRŸCHE) и многие другие выражают радость от того, что Джо Байден станет 46-м президентом США.

JOE BIDEN Wins Presidency; Rockers React

































































































































Posted by Dave Lombardo on Saturday, November 7, 2020





















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Life just went from black & white to color


A post shared by Official Stephen Perkins (@stephenperkinsdrummer) on






















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#dems #gop #republican #democracy #democrats


A post shared by Richard Patrick (@filter_richard_patrick) on












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