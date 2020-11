все новости группы











Документальный фильм о Чаке Берри выйдет осенью



27 ноября на Blu-ray и онлайн-видеосервисах состоится релиз документального фильма о Чаке Берри — "Chuck Berry: The Original King Of Rock 'N' Roll". Режиссёром был Jon Brewer ("BB King: The Life Of Riley"; "Nat King Cole: Afraid Of The Dark"), в фильме принимали участие такие звёзды как Keith Richards, Nils Lofgren, Steve Van Zandt, Joe Perry, Alice Cooper и многие другие.











