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Документальный фильм о Чаке Берри выйдет осенью



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27 ноября на Blu-ray и онлайн-видеосервисах состоится релиз документального фильма о Чаке Берри — "Chuck Berry: The Original King Of Rock 'N' Roll". Режиссёром был Jon Brewer ("BB King: The Life Of Riley"; "Nat King Cole: Afraid Of The Dark"), в фильме принимали участие такие звёзды как Keith Richards, Nils Lofgren, Steve Van Zandt, Joe Perry, Alice Cooper и многие другие.

CHUCK BERRY Documentary




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