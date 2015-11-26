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TICKETMASTER разъясняет



TICKETMASTER выступил с заявлением, в котором объяснил ранее распространенную информацию о том что компания работает над планом использования смартфонов для проверки того, были ли клиенты вакцинированы или протестированы на коронавирус в рамках подготовки к возможному возвращению к событиям в прямом эфире.



В первоначальной статье Billboard указывалось, что процесс будет включать в себя использование приложения Ticketmaster фанатами в партнерстве с медицинскими информационными фирмами и дистрибьюторами вакцин и тестов. После покупки билета покупатели должны будут либо подтвердить свой статус вакцинации, либо доказать, что их тест на коронавирус был отрицательным в течение 72 часов до начала мероприятия. Региональные органы здравоохранения будут определять длительность охвата любого теста.



Затем посетители уполномочивали поставщиков услуг по распределению вакцин посылать результаты тестов таким компаниям, как CLEAR Health Pass или IBM's Digital Health Pass, которые проверяли статус фаната на Ticketmaster. Любой, у кого результаты теста будут положительными или не будут проверены, не получит доступа к месту проведения мероприятия, сообщает Billboard.



Ticketmaster выпустили заявление, уточняющие и исправляющее оригинальное сообщение Billboard:



«Вчера было широко распространено заблуждение, что Ticketmaster будет требовать статус вакцины/результаты тестов для будущих мероприятий. Это неправда. Ticjetmaster не имеет права устанавливать политику в отношении требований безопасности/входа, которая включала бы в себя вакцины и/или протоколы тестирования. Это зависит от усмотрения организатора мероприятия. Мы действительно изучаем эти варианты, но это только потенциальная концепция. И Ticketmaster не сможет требовать таких параметров — это всегда будет зависеть от организатора мероприятия».



В связи с продолжающейся пандемией, Live Nation Entertainment, управляющие как Live Nation так и Ticketmaster, на прошлой неделе сообщили о 95%-ом падении выручки в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Ранее на этой неделе компания Pfizer сообщила, что результаты испытания третьей фазы 3 показали, что ее вакцина против COVID-19 эффективна более чем на 90%. Для сравнения вакцина против сезонного гриппа предотвращает болезни в 40% случаев.







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