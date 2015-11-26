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United Talent Agency могут потерять более $150 миллионов



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По данным Hollywood Reporter, United Talent Agency подают в суд на своих страховщиков по поводу отказа в предоставлении покрытия в связи с пандемией, не проводя серьёзного расследования их претензий, и заявляют, что могут потерять более 150 млн долларов США из-за локдауна, связанного с COVID-19.

«По меньшей мере 13 сотрудников UTA, пять семей и некоторые из их иждивенцев заразились COVID-19, — утверждает в жалобе адвокат Кирк Пасич. — В результате присутствия SARS-CoV-2 и распоряжений о закрытии UTA понесли убытки от отменённых концертных мероприятий, включая отменённые туры Guns N' Roses, Post Malone, Toby Keith, Pitbull, Burna Boy, Monsta X, 3 Doors Down, и отменили производство телевизионных и кинематографических фильмов. В настоящее время UTA оценивают свои финансовые потери, включая упущенную прибыль, упущенные комиссионные и упущенные коммерческие возможности, приблизительно в 150 000 000 долларов США, и продолжают свою деятельность».

UTA подают в суд на Vigilant и Федеральные страховые компании за нарушение договора и неправомерное вмешательство. Пасич утверждает, что Vigilant и федеральная головная компания Chubb National Insurance «использовали универсальную практику отказа в покрытии всех претензий во время вынужденного простоя бизнеса», связанных с пандемией. (В сентябре Пасич подал жалобу на компанию Chubb в связи с проблемами с покрытием убытков Hypnotic).

United Talent Agency Stands To Lose More Than $150 Million Because Of COVID-19 Shut Downs, Including GUNS N' ROSES Tour



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