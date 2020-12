Фраза, имя группы Группы в стиле Acoustic Adult Oriented Alternative Ambient Angry Art Atmospheric Avantgarde Battle Black Blues Brutal Christian Classic Country Cyber Dark Death Doom Drone Electro Epic Ethereal Ethno Extreme Fantasy Folk Funk Fusion Future Glam Gore Gothic Grind Grunge Hard Heavy Horror Indie Industrial Instrumental J Jazz Math Medieval Melodic Metal Modern Neo Neoclassic New Noise Nu Pagan Pop Post Power Progressive Psychedelic Punk Rap Ritual Rock Ska Sludge Space Speed Stoner Symphonic Synth Technical Thrash Trip Viking

15 миллиардов долларов выделят на поддержку концертной индустрии



В воскресенье американские лидеры конгрессменов объявили о новом законопроекте о помощи COVID-19, который будет включать финансирование независимых музыкальных площадок, которые были закрыты в течение всего периода пандемии.



Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер опубликовали заявление, в котором говорится, что давно назревший законопроект о стимулировании финансирования в размере 900 миллиардов долларов включает в себя «15 миллиардов долларов, выделенных на финансирование концертных залов, независимых кинотеатров и культурных учреждений».



«Мы рады, что Конгресс услышал призыв закрытых независимых концертных залов по всей стране и предоставил нам важную спасательную артерию, включив Save Our Stages Act в законопроект о помощи COVID-19, — сказала в заявлении Дейна Фрэнк, владелец и генеральный директор First Avenue Productions и президент совета директоров Национальной независимой ассоциации по делам кинотеатров. — Мы также невероятно благодарны за то, что этот законопроект предоставляет помощь в борьбе с пандемией безработицы, которая поможет миллионам людей, потерявших работу не по своей вине во время этого экономического кризиса. Мы настоятельно призываем к скорейшему принятию этого закона, который поможет тем, кто в наибольшей степени нуждается в помощи и обеспечит музыкальную жизнь для будущих поколений».



Во время пандемии коронавируса небольшие концертные залы и развлекательные центры подверглись сильному удару: 90 процентов владельцев концертных залов, промоутеров и букинг-агентов сообщали о том, что они рискуют закрыться без дополнительной финансовой помощи и, по оценкам, потери составят 9 млрд долларов.



Во вторник группа представителей индустрии живых мероприятий дала показания на слушаниях в Конгрессе. Среди выступавших был Майкл Стрикленд, владелец светотехнической компании Bandit Lites в Ноксвилле, штат Теннесси, который сказал членам комитета: «Мы здесь, перед вами, протягиваем шляпу. Тридцать процентов отрасли уже исчезло, и если к февралю ничего не будет сделано, то исчезнет шестьдесят процентов». Адам Хартке, владелец двух независимых площадок в Вичите, штат Канзас, добавил: «Пожалуйста, не дайте музыке умереть. Пожалуйста, спасите наши залы».







