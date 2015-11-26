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15 миллиардов долларов выделят на поддержку концертной индустрии
В воскресенье американские лидеры конгрессменов объявили о новом законопроекте о помощи COVID-19, который будет включать финансирование независимых музыкальных площадок, которые были закрыты в течение всего периода пандемии.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер опубликовали заявление, в котором говорится, что давно назревший законопроект о стимулировании финансирования в размере 900 миллиардов долларов включает в себя «15 миллиардов долларов, выделенных на финансирование концертных залов, независимых кинотеатров и культурных учреждений».
«Мы рады, что Конгресс услышал призыв закрытых независимых концертных залов по всей стране и предоставил нам важную спасательную артерию, включив Save Our Stages Act в законопроект о помощи COVID-19, — сказала в заявлении Дейна Фрэнк, владелец и генеральный директор First Avenue Productions и президент совета директоров Национальной независимой ассоциации по делам кинотеатров. — Мы также невероятно благодарны за то, что этот законопроект предоставляет помощь в борьбе с пандемией безработицы, которая поможет миллионам людей, потерявших работу не по своей вине во время этого экономического кризиса. Мы настоятельно призываем к скорейшему принятию этого закона, который поможет тем, кто в наибольшей степени нуждается в помощи и обеспечит музыкальную жизнь для будущих поколений».
Во время пандемии коронавируса небольшие концертные залы и развлекательные центры подверглись сильному удару: 90 процентов владельцев концертных залов, промоутеров и букинг-агентов сообщали о том, что они рискуют закрыться без дополнительной финансовой помощи и, по оценкам, потери составят 9 млрд долларов.
Во вторник группа представителей индустрии живых мероприятий дала показания на слушаниях в Конгрессе. Среди выступавших был Майкл Стрикленд, владелец светотехнической компании Bandit Lites в Ноксвилле, штат Теннесси, который сказал членам комитета: «Мы здесь, перед вами, протягиваем шляпу. Тридцать процентов отрасли уже исчезло, и если к февралю ничего не будет сделано, то исчезнет шестьдесят процентов». Адам Хартке, владелец двух независимых площадок в Вичите, штат Канзас, добавил: «Пожалуйста, не дайте музыке умереть. Пожалуйста, спасите наши залы».
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