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С Новым годом!



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2020-й год побил все антирекорды этой декады и принёс немало разочарований. Так пусть же в новом году появится больше позитивных известий и радующих событий. Администрация портала желает в наступающем десятилетии всем нашим читателям и участникам здоровья, успехов в делах и материального благополучия, а мы в свою очередь постараемся и дальше радовать вас новостями из мира музыки.

С Новым годом! Ура!



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КомментарииСкрыть/показать 9 )

Suhoy571


31 дек 2020, 20:45		Спасибо большое, дорогая администрация, и вас с новым годом!

Jack of Diamonds


31 дек 2020, 20:47		С Наступающим, ребята! Пусть новый год будет у всех нас лучше нынешнего!

Exceptional


31 дек 2020, 20:56		Darkside, с Новым Годом!

гладиатор


31 дек 2020, 21:17		Всех с Новым Годом!!

Flashback


31 дек 2020, 21:22		С Новым годом!

nabastak_


31 дек 2020, 21:36		С новым счастьем !

Northe


31 дек 2020, 21:41		И вас, ребята! А топ альбомов будет?

Runningers


31 дек 2020, 21:43		С Новым Годом!

igor57


31 дек 2020, 22:39		С Новым Годом братцы и сестрицы!!!


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