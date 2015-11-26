С Новым годом!

2020-й год побил все антирекорды этой декады и принёс немало разочарований. Так пусть же в новом году появится больше позитивных известий и радующих событий. Администрация портала желает в наступающем десятилетии всем нашим читателям и участникам здоровья, успехов в делах и материального благополучия, а мы в свою очередь постараемся и дальше радовать вас новостями из мира музыки.
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