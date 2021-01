все новости группы











Студия, где писались JUDAS PRIEST, GARY MOORE и MESHUGGAH уничтожена



Легендарная датская студия Puk Recording, была уничтожена пожаром, случившимся 28 декабря. В ней, в частности, были записаны такие работы как JUDAS PRIEST "Ram It Down", Elton John ("Sleeping With The Past"), George Michael ("Faith"), DEPECHE MODE ("Violator" and "Music For The Masses"), а также свои пластинки записывали Gary Moore, THE KINKS. Последней для студии стала пластинка MESHUGGAH "The Violent Sleep Of Reason".







